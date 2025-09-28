Image: Shutterstock

乗物酔い、しますか？

私はします、めちゃする方だと思います。あまりに乗物酔いするので、乗物ってそういうものだと思っていたのに、揺れる船の中で本を読んでいる人を見てビックリしました。

酔い止めを飲む手もありますが、副作用で眠くなったり、だるくなっちゃうのがねぇ。旅って移動中も旅だし。

そこで乗物酔いを少しでも軽減する方法の最新研究に頼ろうと思います。

鍵となるのはリラックスできる明るい音楽！

乗物酔いと音楽の相互関係

乗物酔いと音楽の研究では、実験参加者にドライビングシミューレーターを体験してもらいつつ、ジャンルの異なるさまざまな音楽を聴いてもらいました。

乗物酔いしやすいと自己申告した30人を6つのグループに分け、乗物酔いが落ち着くまで4つのグループには音楽を聴いてもらいました。5つ目のグループは音楽なし。6つ目のグループは乗物酔いする前にドライビングシミュレーターを停止。

参加者には全員EEG（脳波計）をしてもらいました。乗物酔いしていない6つ目のグループと、乗物酔いした5つのグループとの脳波を比較するのが狙いです。

まず、ドライビングシミュレーターを起動する前に全員の脳波を測定。その後、シミュレーターでそれぞれ決められたタスクをこなしつつ、乗物酔い具合を報告。一部の参加者には60秒だけ音楽を聴いてもらいました。

その後、乗物酔い度合いを尋ねると、明るい曲を聴いた人たちの酔い度は57.3％、柔らかい印象の曲だと56.7％、情熱的な曲は48.3％低下したことがわかりました。音楽を聴かなかった人の答えば43.3％。一方で悲しい曲を聴いた人は、なんと40％と音楽なしよりも悪い結果に。

柔らかくゆったりした曲はリラックス効果があり、これが乗物酔いを悪化させる緊張を和らげる。明るい曲は乗物酔いから意識を逸らす効果があると研究チームは考えています。

脳波の動きは？

EEGデータを見ると、乗物酔いを申告するとき後頭葉の脳波に変化が見られました。気持ち悪さが増すと、脳波に複雑な動きが減ることがわかったのです。乗物酔いから復活するにつれ、脳波の動きもいつもの動きに戻りました。

研究チームの1人、中国の西南大学のQizong Yue氏は「音楽は低コストで、体内に何かを入れることもなく、個人カスタマイズしやすい方法です」と語っています。

また、Yue氏は、乗物酔い発生の理論上のフレームはいろんな乗物で同じなので、クルマに限らず船や飛行機でも音楽での乗物酔い低減は活用できるといいます。一方で、今回の研究はあくまでも小グループによるものとも指摘。音楽と乗物酔いの関係をより深く理解し、結論づけるには、より大人数でのさらなる研究が必要です。

研究論文はFrontiersにて公開されています。