¡Ø·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯ ½©¤Î£³»þ´ÖÈ¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ë¡¢°ª¤ï¤«¤Ê¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Áー¥à ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿ÀÈøÉö¼î¡£º£Ç¯½Õ¤Î³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¡È±Ç¤¹²ÁÃÍ¤Ê¤·¡É¤È¤Ê¤ê¡¢²èÌÌ¤«¤é¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£ËÁÆ¬¤Ç¡ÖÁ°²ó¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Î¶ÍÃ«·òÂÀ¤µ¤ó¤Èº´¡¹ÌÚ´õ¤µ¤ó¤¬´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¼Â¤Ï¿ÀÈø¤µ¤ó¤âÁ´ÌäÉÔÀµ²ò¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦È¾Ç¯Á°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
º£²ó¿ÀÈø¤¬¤Þ¤ºÄ©¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤Ç²¿ÅÙ¤âÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¯Shigekix¡Ê¥·¥²¥¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤µ¤ó¤È¹â¹»À¸¥À¥ó¥µーHARUYA¤µ¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¸«Èæ¤Ù¡¢Shigekix¤µ¤ó¤ò¤¢¤Æ¤ë¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¿ÀÈø¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇShigekix¤µ¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Î¾¼Ô¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¸«¤¿¤¢¤È¤â¡Ö¡ÊShigekix¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ï¡ËÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁªÂò¤ËÀäÂÐ¤Î¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤··ë²Ì¤ÏÉÔÀµ²ò¡£¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Î°ª¤ï¤«¤Ê¤¬°ìÎ®·ÝÇ½¿Í¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¥Áー¥à¤òÉáÄÌ·ÝÇ½¿Í¤Ø¤È´ÙÍî¤µ¤»¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
Â³¤¤¤Æ¤ÎÀ¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÎ®¥×¥íÁÕ¼Ô¤Î±éÁÕ¤È¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î±éÁÕ¤òÄ°¤Èæ¤Ù¤ë¡Öº®¹ç¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤â¡¢¡Ö¼«¿®¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ç¤¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¿ÀÈø¡£°ª¤â¡Ö¿ÀÈø¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ã¤´¤¤²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÉÔÀµ²ò¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥Áー¥à¤ÏÆóÎ®·ÝÇ½¿Í¤Ø¤È¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¡£Â³¤¯¡Ö¥µ¥ë¥µ¥À¥ó¥¹¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç°ª¤¬ÉÔÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Áー¥à¤Ï»°Î®·ÝÇ½¿Í¤Ø¤ÈÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤·¤ÆÇÓ¿å¤Î¿Ø¤ÇÄ©¤ó¤À¤Î¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯£µ¤Î¡ÖÇ½³ÚÓò»Ò¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£Ä¶°ìÎ®¤ÎÓò»ÒÊý¤Ë¤è¤ëÇ½³ÚÓò»Ò¤È¡¢¼ñÌ£¤ÇÇ½³ÚÓò»Ò¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë²ñ¼Ò°÷¤ä³ØÀ¸¤é¤Ë¤è¤ëÇ½³ÚÓò»Ò¤òÄ°¤Èæ¤Ù¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¿ÀÈø¤Ï¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤éÇ¤¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£°ª¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¾å¼ê¤¤¿Í¤Ï°ú¤»»¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö°ú¤¤ÎÈþ³Ø¡×¤È¾Î¤·¤Æ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡£
±éÁÕ¤òÄ°¤¤¤¿¸å¡¢°ª¤È¤Ï°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¿ÀÈø¤Î°Õ¸«¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢·ë²Ì¤Ï¸«»öÀµ²ò¡£º£Ç¯½Õ¤Î³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯°ÊÍè¡¢Á´ÌäÉÔÀµ²ò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¿ÀÈø¤¬¡¢½é¤ÎÀµ²ò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤ó¤Ê¿ÀÈø¤Ï¡Ö¥Î¥ê¤Ë¥Î¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢ºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¡ÖÅâÍÈ¤²¡×¤Ë»²Àï¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤òÁª¤Ö¤È¤É¤ó¤Ê¥é¥ó¥¯¤Î¥Áー¥à¤âÂ¨²èÌÌ¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÍÅÄ¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡ÈÀäÂÐ¤¢¤ê¤¨¤Ø¤óÅâÍÈ¤²¡É¤ò¤¿¤À°ì¿ÍÁªÂò¡£¤½¤Î·ë²Ì¥Áー¥à¤Ï²èÌÌ¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡ª ¥Ë¥åー¥èー¥¯²°Éß¤¬¡Ö°ú¤»»¤·¤¹¤®¤ÆºÇ¸å¼«Ê¬¤¬¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à°ìÊý¡¢ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¤¨¤¨»Ò¤ä¤Ê¡¢¤³¤Î»Ò¡×¤È¤´µ¡·ù¡£ºÇ¸å¤ËÉÍÅÄ¤«¤é¡Ö¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ä¤í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¿ÀÈø¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó
