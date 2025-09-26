この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【もうしんどい】人を手放す判断ポイントとは？人間関係が「終わる理由」と悩まない考え方を解説』と題した動画で、カウンセラー・作家のRyota氏が、人間関係を “手放す” べきか悩む人へ向けて、その判断ポイントや心のあり方について語った。



動画冒頭、Ryota氏は「お互いに要求が増えていないか」を人間関係を見直すシンプルな基準として提示。「本来、仲のいい人間関係って要求が減るんです」と強調し、関係がお互いの要求で満たされ始めたときは「距離を離した方がいいサイン」と述べた。また、人間関係の変化は避けられない自然なものであり、「お互いの人生のステージ、方向性が変わってきたら入れ替わるもの」と捉えるべきだと説いた。



さらに、結婚や育児といった状況の変化による疎遠も、「自分のエネルギーの注ぎ方や会話の質が変わるだけ」として「寂しいなと感じても、仕方がないこと」と肯定的に受け止めるべきだと話した。他にも、「心の成長スピードが違ってくると、関係は自然と入れ替わる」と述べ、精神年齢や経験値の違いが生まれることも関係の変化の一因になると説明。



Ryota氏は、「今までそのエネルギーを使っていた人がいなくなったらその分を新しいことや関係に使える」として、失う悲しみに囚われるよりも新たな人間関係や挑戦に意識を向ける重要性を説いた。また、「去る人を追ってもうまくいかない」「それぞれの生き方を歩んでいくのが自然」と冷静な視点を示し、「手放すのは“卒業”」と表現。「卒業しても、再会できることもあれば、昔の思い出を語り合うこともできる。寂しさも軽くなる」と語った。



最後にRyota氏は、「人間関係を手放したことで自由が手に入ったり、関係が悪化せずによい記憶のまま残せることもある」と締めくくり、「人間関係を無理にコントロールすることから自分を解放し、今の自分に合う良好な関係を築いていってほしい」と、前向きなメッセージで動画を結んだ。