Stray Kids（ストレイキッズ）のBang Chan（バンチャン）が自身のInstagramを更新。イタリア・ミラノでのオフショットを公開した。

■バンチャン（Stray Kids）にしか着こなせないFENDIルック

現地時間9月24日、イタリア・ミラノで開催された、FENDI（フェンディ）2026年春夏ウィメンズ・メンズコレクションに参加したバンチャン。ショー会場では、同ブランドのアンバサダーを務める目黒蓮（Snow Man）との2ショットがキャッチされるなど、大きな注目を集めた。

バンチャンは、レザーのロングジャケット姿で登場。素肌に纏った黒のレースシャツから鍛えられた筋肉が透けるシースルーなコーディネートで、上品な色っぽさを演出している。

この度公開されたのは、穏やかな表情でカメラを見つめるショット（1枚目）をはじめ、鏡に写った自身の写真（6枚目）など、屋内で撮影された9枚のモノクロのオフショット。

SNSでは、「バンチャンの鍛え上げられた身体あってこそ」「刺激が強すぎる」「やっぱりFENDI×バンチャンは間違いない」「FENDIがバンチャンの肉体も衣装の一部にしていて素晴らしい」「大人の男性が着こなすレース、シースルー最高に色っぽい」「バンチャンのためのスタイリング」など、ファンのコメントが多く見られる。

■白レースシャツ×ファーコートでゴージャスなバンチャン（Stray Kids）

なお、バンチャンは、9月24日にミラノのモンテナポレオーネ通りとマッテオッティ通りが交差する至近にオープンした新旗艦店「パラッツォ フェンディ ミラノ」を訪問。その際は、素肌に白のレースシャツを纏い、さらにボリュームたっぷりのファーのロングコートを合わせたゴージャスな装いを披露している。