¡ÒËþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤òËËÄ¥¤ë¡Ó¡Ò10¿Í¤Ë2¿Í¤·¤«¾º¿Ê¤Ç¤­¤Ê¤¤¡Ó¡Ä¼«¸Ê¼çÄ¥¤Î¶¯¤¤Ãæ¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¤Ç¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³

¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÃæ¹ñ¡Ù¤¬È¯ÇäÂ¨Âç½ÅÈÇ¡ªÆüËÜ¿Í¤ÈÃæ¹ñ¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤¬°ã¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡©Ãæ¹ñ¼èºàÎò36Ç¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¡¦¶áÆ£Âç²ð¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿·ëÏÀ¤È¤Ï
¤³¤ó¤É¤¦¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡¿'65Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö½µ´©¸½Âå¡×ÊÔ½¸¼¡Ä¹¡£'09Ç¯¤«¤é'12Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¹ÖÃÌ¼ÒËÌµþÉû¼ÒÄ¹¡£Ãæ¹ñ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÅì¥¢¥¸¥¢¤Î´ØÏ¢Ãø½ñ¤Ï37ºý¤Ë¾å¤ë¡£
ÊÔ½¸I¡¿Ê¿À®Æó¥±¥¿À¸¤Þ¤ì¤Î¼ã¼êÊÔ½¸¼Ô¡£·Êµ¤¤Î¤¤¤¤»þÂå¤ÎÆüËÜ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤µ¤â´¶¤¸¤ë¡£¹¥¤¤ÊÃæ²ÚÎÁÍý¤ÏÀÄÜ¥Æùå¯
45ºÐ¤ÇÂà¿¦¤µ¤»¤é¤ì¤ë
ÊÔ½¸µ¡§ºÇ¶á¡¢ÆüËÜÃæ¤ÇÃæ¹ñ¿Í¤Ø¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ´Ø·¸¤¬¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¡¢¤è¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç»þÀÞÉé¤Î´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÈà¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÃæ¹ñ¿Í¤¬ÂçÀ¼¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤«¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬´Ñ¸÷µÒ¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¤È¡¢¡Ö¼ÖÆâ¤ÏÀÅ¤«¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤ÇÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÏÃ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÃæ¹ñ¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤«¤ËÃæ¹ñ¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¤äÀ¸¤Êý¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Î¶¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¿Í¤Î¿´¾ð¤ä½¬´·¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¶áÆ£¡§¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎËÜ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤ÈÆüËÜ¿Í¤Î»×¹ÍË¡¤äÀ¤³¦´Ñ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤«¤éËÜÅö¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤¬»Ï¤Þ¤ë¡½¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤«¤é½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
Ãæ¹ñ¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ36Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¤Ï¤¸¤á¤ÆÃæ¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅ·°ÂÌç»ö·ï¤Î¸å¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÌµþÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÈÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Îº¢¡¢¾´ý¤Î±©À¸Á±¼£Ï»´§¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬ËÌµþ¤ËÍè¤Æ¡¢Îµ²¦Àï¤ÎÂÐ¶É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¶É¸å¡¢±©À¸¤µ¤ó¤ËËÌµþ¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤¦¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ØÆþ¤Ã¤Æ¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¿Þ¤Ç¸«¤Æ¤ï¤º¤«2¥Ö¥í¥Ã¥¯Àè¤ÎÅ·°ÂÌç¹¾ì¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢Êâ¤±¤ÉÊâ¤±¤É¹Ô¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¾×·â¤Ç¤·¤¿¡×
Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Î26ÇÜ¤â¹¤¤¤«¤é¡¢»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤À¤±Âç¤¤Ê¹ñ¤Ë14¡¦1²¯¿Í¤âÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬Á³¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¡£ÅìÂç¤âËÌµþÂç¤âËèÇ¯¤ÎÆþ³Ø¼Ô¤ÏÌó3000¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Í¸ýÈæ¤Ç¸«¤ë¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÇÜÎ¨¤ÏÆüËÜ¤Î11ÇÜ°Ê¾å¡£»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸øÌ³°÷¤Ç¤â10¿Í¤¤¤ì¤Ð2¿Í¤¯¤é¤¤¤·¤«¾º¿Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ìÈÌ´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢´´Éô¸õÊä°Ê³°¤Ï35¡Á45ºÐ¤Ç¿¦¾ì¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊ¬°ìÉÃµ¤¤¬µÙ¤Þ¤é¤Ê¤¤¼Ò²ñ
I¡§Ç¯¸ù½øÎó¤ÎÆüËÜ¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¶áÆ£¡§Ãæ¹ñ¤Ï´°Á´¤Ê¼ÂÎÏ¼Ò²ñ¤Ç¡¢¤·¤«¤â´ë¶È¤Ç¤Ï¼ã¤±¤ì¤Ð¼ã¤¤¤Û¤É²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¤µ¤é¤ËÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤â·ã¤·¤¤¶¥Áè¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ÇÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀÊ¤¬¶õ¤¤¤¿¤«¤éºÂ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤é¸å¤í¤«¤é¥«¥Ð¥ó¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊý¸þ¤ò¸«¤ë¤È¥«¥Ð¥ó¤òÅê¤²¤¿½Ð²Ô¤®¤Î½÷À¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤ÆºÂ¤ê¹þ¤ó¤À¡£¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¤âÃ¯¤âµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ÷¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
µ¡§°ìÊ¬°ìÉÃ¡¢µ¤¤¬µÙ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£Ãæ¹ñ¿Í¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶áÆ£¡§´ðËÜÅª¤ËÈà¤é¤Ï¼þ¤ê¤ËÌµ´Ø¿´¤Ç¤¹¡£¹Âç¤ÊÂçÎ¦¤ÎÃæ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¶¥Áè¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Ø¤Î´Ø¿´¤è¤ê¤â¡Ö¶¯¤¤¼«¸Ê¼çÄ¥¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
É¬Á³Åª¤ËÀ¼¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¸ì¤ÏÈ¯²»¤¬Ê£»¨¤Ê¤¿¤á¡¢¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤±¤ÆÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤ÐÄÌ¤¸¤Ë¤¯¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÊªÍýÅª¤ÊÍ×°ø¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡ÖÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÏÃ¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¶µ°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
Ìµ´Ø¿´¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Ä«¤ÎÄÌ¶Ð»þ¡¢¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦µÍ¤á¤ÎËþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç¤â°ì¼ÖÎ¾¤Ë2¿Í¤Ï¤ª¤Ë¤®¤ê¤äÍÈ¤²¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤ËÂ¾¿Í¤Ë´í³²¤òÍ¿¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤âÊ¸¶ç¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯09·î29Æü¹æ¤è¤ê
