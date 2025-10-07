ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > プロ棋士の引退はどうやって決まるのか？将棋界のシビアな規定を解説 藤井聡太 竜王戦 羽生善治 将棋 文春オンライン プロ棋士の引退はどうやって決まるのか？将棋界のシビアな規定を解説 2025年10月7日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 勝又清和七段は著書の中で、プロ棋士には引退制度があると説明している 大雑把にいえば、「負けが込んで既定の成績を残せなくなると引退」だという 大棋士の長い活躍を見ると、「心身ともに鍛えが違う」と実感するとした 記事を読む おすすめ記事 【高市自民】ＴＶ大荒れ 辻元氏が玉木代表をガン詰め「高市総理」多数野党で阻止する！ 反高市「公明、立憲、国民でやらへんか！」 女性初でも麻生氏の神輿は許さない→司会が強制終了 2025年10月6日 18時2分 草間リチャード敬太容疑者、逮捕時の「滞在場所」拡散で “意図せぬ憶測” 広がりファン憔悴 2025年10月6日 19時15分 あなたのスマホは大丈夫？ LINEが11月に使えなくなる可能性 2025年10月6日 17時5分 元ロッテ・伊藤義弘さん事故死、43歳 9月にアカデミー開講したばかりだった…引退後は夢の「教師」に 2025年10月6日 21時13分 【速報】東急田園都市線と大井町線、午後11時半ごろから順次運転再開の見通し 2025年10月6日 23時0分