《戸部由子役で…声だけですが出演しました！ サプライズ出演で失礼しました。楽しんでいただけていたら嬉しいです》

【写真】“本家”アンパンマン・戸田恵子『あんぱん』での涙のアフレコシーン

とXでコメントしたのは俳優の戸田恵子。9月24日、最終回目前の朝ドラ『あんぱん』作中でついにアニメ化された『アンパンマン』。そのアンパンマンの声優・戸部由子役だ。

「待ってましたぁ！」戸田恵子の出演に歓喜

現実のアニメでアンパンマンの声優を務めてきた戸田が、ドラマの中でもアンパンマンの声を。それも国会議員・薪鉄子役に続いて二役目の登場。このサプライズに放送直後から、

《アンパンマンの声役の戸部由子さん戸田恵子さんじゃーん ご本人だぁ》

《また会えて（お声を聞けて）嬉しかったです》

《なるほど また随分と似た声を出す 俳優さんを 見つけてきたこと と 驚いておりました》

《待ってましたぁ！ じゃ無いとあんぱんマン成立しません 嬉しい！》

《感極まってしまう戸部さん 嬉しかったです》

《朝から素敵なプレゼント ありがとうございます》

などなど、SNSに喜びの声が。

“戸部由子”とまぎらわしくもにんまりしてしまう役名にも、

《まさしく、とべアンパンマン！》

《戸田恵子でいい気しますけど》

《戸部くんは… と言っていたのを 勝手に戸田くんはに変換してました》

やなせさんと最後に会った日

アフレコを見ていたテレビ局員・武山（前原滉）の、「戸部くん、泣いてる」というセリフが「戸田くん」に聞こえた人も多かったようだ。

「戸田さんが泣きながら言った“ボク、胸の中がとってもホカホカしてるよ。人を助けるって、こんなに胸があったかくなるものなの？”というセリフは、実際にご本人がアニメの台本を読んだときに涙したそうです」（テレビ誌記者、以下同）

と、このエピソードも史実のよう。

戸田は以前にも涙なしには語れない、やなせたかしさんとのエピソードを語ったことがある。それは生前のやなせさんと最後に会った日のことだ。

「2013年に神戸にできた『アンパンマンこどもミュージアム＆モール』のイベントでご一緒したそうです。当時、すでに足元がおぼつかなかったやなせ先生ですが、子どもたちにはその姿を見せたくなかったようで」

やなせさんは杖を持たずに舞台に出ていき、それをエスコートしたのが戸田だったという。

「耳が聞こえないやなせ先生に “テープカットの合図を出してください”と頼まれて、戸田さんは肩を叩いて教えてあげたそうです。たとえ全力が出せなくても、そのときできることを一生懸命やる。やなせたかしさんの“尽くす精神”に深い感銘を受けたとおっしゃっていました」

その時のやなせ先生の姿を思い出すと、今でも涙があふれてくるという戸田。アフレコシーンで“戸部由子”が涙ぐんだとき、声優・戸田恵子の心にはやなせさんとの最後の情景が広がっていたのかもしれない。