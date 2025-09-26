去年と同じ轍を踏まない

昨年の自民党総裁選で当初は「最有力候補」と目されていた小泉進次郎農水相。今回はそれ以上に当選が確実視されているとの見方もある。出馬に至るまでには逡巡もあったようだが、絶対反対だった妻・滝川クリステルさんをどのように説得したのだろうか。

「今回の小泉陣営には菅義偉元首相、加藤勝信財務相、野田聖子元総務相、河野太郎前デジタル相、三原じゅん子こども政策担当相ら大物議員、有名議員が名を連ねています。政策的には木原誠二選挙対策委員長が取り仕切っており、去年と同じ轍を踏まないという強い決意が伝わってきます」



昨年の総裁選で進次郎氏は当初、「最有力候補」と目されていた。しかし、選択的夫婦別姓制度の導入や解雇規制の緩和などを目玉政策と打ち出したばかりに党内の反発を買って失速。決選投票にも残れなかった。「去年と同じ轍を踏まない」というのはこういった政策的な不手際を指している。

「論戦での弱さ」

政策面以外でも前回同様、「論戦での弱さ」が指摘されている。24日に開かれた日本記者クラブ主催の討論会で読売新聞特別編集委員の橋本五郎氏は、進次郎氏だけ何度もペーパーに目を通しているように映ることを指摘。進次郎氏は「紙を読んでいるという指摘があるということは承知している。一方で、だからといってそれが自分の言葉ではないということではない」と説明したが、「首脳同士のギリギリの交渉の場でそんな弁明は通用しないのは明らか。いかにも苦しい物言いでした」（同）

同じ討論会では林芳正官房長官から進次郎氏の主張する「2030年度までに平均賃金100万円増を目指す」をめぐって、インフレ率や日銀との連携について問われたが、進次郎氏は質問に正面から答えなかったとの評が少なくない。

「元々この討論会は序盤の山場とされていました。終わってから木原氏を中心に改めて“勉強会”が開かれているようです」（同）

周辺の熱意が強かった

「いずれは首相になる男と目されてきましたし、進次郎氏自身もそれは自覚してきたと思います。が、去年の総裁選同様、まだお子さん2人が幼いということで妻の滝川クリステルさんは出馬に反対していたと聞いています」（同）

進次郎氏も出馬に逡巡したとされているが、最終的に決断に至ったのは木原氏ら周辺のプッシュも大きな要因だったとされる。

「去年の総裁選時にチームとして立ち上がり、ミスもあってうまく行かなかったわけですが、そこをうまく修正すれば今回こそうまく行く、首相になれるチャンスは逃すべきではないなどと説得されたようです。進次郎氏がプライベートを優先できないほど周辺の熱意が強かったということになるでしょうか。もちろん滝川さん自身にファーストレディへの心構えがないわけではないと見ていますが」（同）

進次郎氏と滝川さんは2019年8月、2人そろって官邸を訪れ、当時の安倍首相と菅官房長官に結婚の報告をした後の会見がよく知られている。

進次郎氏が首相に再登板する機会

「将来的に首相・ファーストレディとして振る舞うデモンストレーションだったように感じました。滝川さん自身ももちろんそのつもりでいたと思いますが、子育てが落ち着いてから、“少なくともあと5年後”というのが本音だったと聞いています。それでも進次郎氏が出馬に至った、裏返せば滝川さんが折れた、滝川さんが説得を受け入れた背景についてさまざまに語られています。その1つとして、“いったん退いたとしても進次郎氏が首相に再登板する機会は必ずある。そのタイミングで2度目のファーストレディとして存分に活躍できるのではないか”などといった言葉があったとされています」（同）

まだ一度も総裁になっていないうちに、再登板云々というのもかなり不思議な理屈ではあるが、家庭内からの反対と周辺の猛プッシュの狭間で揺れた末の出馬ということか。周囲の人望が厚いのは良いことだろう、しかし、政治家として準備や勉強が不十分であることが今後の展開でさらに明らかになるリスクも十分ある。それでも自民党員・党友、そして所属議員は進次郎氏を選ぶのだろうか。

デイリー新潮編集部