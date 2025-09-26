中1娘の“あの日の言葉”、今思い返すと胸が痛い…「あの時には、すでに」｜非常識な人【ママリ】

このお話は、著者・こっとん(@amatou_kotton)さんが、子どもの通う小学校で子ども会の役員になった主人公・山吹さんや他の役員たちが、子ども会会長・べき子さんの非常識な言動に振り回されたというエピソードが描かれています。kindleで連載作品『親には言えない』を配信中の著者・こっとんさんによる『非常識な人』第18話をごらんください。

桃井さんが子ども会を辞める1か月前のこと。長女・さくらさんは学校で友だちができずに悩んでいました。それでも頑張って登校していたのですが、ある日、登校中にさくらさんは急にめまいがしてしまい…。

中学の新しいクラスで「友だちができない」と、悩む娘・さくらちゃん。母は、けん命に励まします。

クラスに馴染めず、さらに意地悪な先生にストレスを溜め、さくらちゃんの心は限界を迎えようとしていました。

久しぶりに友だち・ゆうちゃんと再会した さくらちゃん。すると、その途端…。

ゆうちゃんの目の前で、倒れてしまったようです。

さくらちゃんはずっとガマンし続けていたようです。

あの日の言葉を思い返した母・桃井さん。

さくらさんは、友だちができない悩みを抱えながらも頑張って登校していたんですね。そんな風に無理をしてしまったことが体調不良の原因のひとつになったのかも。



つらかったことを母親である桃井さんに話して、さくらさんの気持ちが落ち着くといいですね。

「非常識」という言葉で他人を否定する人

本作は、著者・こっとんさんによる体験談漫画。子ども会の役員になった主人公・山吹さんやその役員会メンバーたちが、会長のべき子さんによる自己中心的な言動に振り回されたエピソードが描かれています。



べき子さんは、数年に渡り子ども会の会長をしている人。「例年通り」という言葉がよく出てくるほど、子ども会のことを知り尽くしているようです。べき子さんは子ども会のまとめ役として責任感が強いのかと思いきや、実は自己中心的な人でした。自分の思い通りにならないと高圧的な態度になる、パワハラ気質な部分も見られます。



他の役員の意見を聞かず「例年通り」と言い続けるべき子さんに対し、役員メンバーは波風立てないために反論しなくなっていきます。さらに、家庭の事情で役員会に遅刻した人にも厳しい言葉をかけ、周囲の人はどんどんべき子さんから離れていきます。



自分と他人の意見は違うのは当たり前。それを自分と違うからといって「非常識」と片付けていては、相手との良い関係を築くことはできません。狭い視野で相手に意見を押し付けていないか、相手の立場を考えて発言できているか、自分の言動も見直したくなる作品です。

