Photo: junior

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

写真や映像編集を中心に作業する筆者のメインマシンはMac Mini。せっかく小型化してきているので、MacBookライクに外出時にも使えたらと思うことが多々あります。

そんな要望がキーボード＆タッチパッド付きのモバイルモニター「CrowView note」を使うことで現実的になりました。見た目はほぼノートPCですが、Type-Cケーブル1本で画面と入力デバイスが一式揃うユニークなガジェットなんです。

ということで実際にMac Miniをコワーキングスペースに持ち出して使ってたレポートをご覧ください。

1デバイスで映像と入力装置が揃う

Photo: junior

写真左が「CrowView Note」。見た目はノートPCなので混乱しますが、あくまでキーボードとタッチパッドが一体化されたモバイルモニターです。

普段ならモニター・キーボード・マウスなどの入力装置を用意しないと使えないMac Miniが電源とUSB-Cだけで快適に使える環境が実現します。

Photo: junior

キー配列はUS配列。WindowsやAndroidスマホを主なターゲットとしている製品ですが、Macでも問題なく動作しました。

Photo: junior

WinキーがMacのCmdとして認識されているので、アプリ切り替えのショートカット（Cmd+Tab）なども使えて快適。

Photo: junior

もちろんワイヤレスマウス等も使えます。Mac Miniが写っていないと、単にノートPCを使っている映像にしか見えませんね。

MacOSではタッチパッドは及第点

Photo: junior

付属のタッチパッドでは3本指スワイプやジェスチャー操作などMacOS独自機能は使えない部分もありました。とはいえ通常のカーソル移動やクリック関連は問題ないので、MacOSでより快適な操作をしたい人はマウスを使うのがいいと思います。

WindowsやAndroidなら特に操作感が変わることもないかと。

ミニPCを持ち出せます

Photo: junior

いざ外出に向けてMac Mini (M4)とその電源ケーブル、USB-Cケーブル、CrowView Note用AC電源をまとめてみると、中ぐらいのポーチ（約20×14×8cm）にすべて収まりました！

Photo: junior

「CrowView Note」本体と合わせてもこの程度。いつでも自宅と同じパワフルな環境が外でも比較的手軽に使えると嬉しい人も多いのでは？

Photo: junior

ちなみに「CrowView Note」は5,000mAhの内蔵バッテリーでしばらくは電源無しでも使えるのもポイント。

ただし、製品本体への給電は専用アダプタになるので、Mac Miniなど一緒に外で長時間使う場合には電源が2口必要な点にはご注意を。

ミニPC勢には1台あると便利かも

Photo: junior

WindowsもMacもどんどん小型化する昨今、基本は自宅ユースとはいえ持ち出せる可能性が広がるのは面白いですよね。

今回はMac Miniで試しましたが、ほかにも携帯ゲーム機の外部モニター、ラズパイなどの開発系ミニPCの入出力デバイスとしても使えます。

別のライターさんのAndroidでの体験レポートもあったので、ミニPCなどを使っている人はぜひ参考にしてみてください。

Source: machi-ya