「レイズ４−３ブルージェイズ」（５日、タンパ）ブルージェイズの岡本和真内野手は初回の第１打席で１０号先制ソロを放つなど４打数２安打１打点。六回には三塁守備でファインプレーを見せたが、チームは逆転負けで３連敗となった。初回２死からの第１打席だった。カウント１−１から９６マイルのフォーシームを逆らわずに逆方向へ打ち返した。打球はグングン伸びて右中間スタンドに飛び込んでいった。２試合ぶりとなる１