バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、アクションゲーム「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER（メタルギア ソリッド デルタ スネークイーター）」が題材のハズレなし「一番くじ METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」を、2025年9月26日から全国のコンビニエンスストアおよび書店、「一番くじONLINE」などで順次発売する。

ラストワン賞は作中に登場する即席ラーメンがモチーフのキッチンタイマー

2004年発売の「METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER」をリメイクした同タイトルを題材に、ティッシュケースやクーラーバッグなどのアイテムをラインアップした。

A賞は、段ボールをかぶった主人公「ネイキッド・スネーク」が日常に潜入しているかのような情景を楽しめる「ダンボール潜入ティッシュケース」（全1種）。B賞は、レーション（戦闘食糧）をかたどった円形の「レーション型クーラーバッグ」（全1種）が当たる。

C賞は、ドアや引き出しの開閉に合わせて音声が再生され、日常の中で手に汗握るスニーキングミッションを体験できる「エフェクトーン」（全2種）。D賞は、作中の名セリフで構成された「名台詞カルタ」（全1種）を用意する。

このほか、綿素材の「サバイバルハンカチ」（全5種）、B6サイズのノートとポップアップメモから選べる「ステーショナリー」（同）など、全7等級22種の中からいずれかが当たる。

また、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞は、作中に登場する"即席ラーメン"がモチーフのキッチンタイマー「即席ラーメンタイマー」を用意。A賞と同仕様のティッシュケースが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定とのことだ。

価格は1回790円（税込）。