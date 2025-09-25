この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「不動産の価格を全て賄えるフルローンが狙える金融機関！お金持ちになりたい投資初心者は必ず確認しろ！」と題した動画で、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が登場。業界に漂う「自己資金2,000万円が必要」という通説をばっさり否定し、「知識次第で運命が分かれる業界。結論として、そこまでの自己資金は不要だ」と切り捨てた。



木村氏は、「鍵は金融機関の選択、使い方、そして持ち込み方（戦略）にある」と断言。フルローンやオーバーローンの可能性を押し広げる最新の金融動向を、公開範囲に配慮しつつも実務の視点で整理しているのが印象的だ。



具体例では、オリックス銀行、auじぶん銀行、西日本シティ銀行などを取り上げ、「『債務者エリア』と『物件エリア』の条件」「年収要件」「評価の見方」を簡潔に解説。たとえばオリックス銀行は物件エリア重視で、居住地に関わらず関東・近畿（大阪）・名古屋・福岡などの物件が射程に入る。一方、かつて築古にも積極的だった銀行は、現在は新築やRC寄りで属性選別が強い傾向がある、といった最新事情が語られる。



核心は「一番良い銀行を一つに絞る」という初心者の発想を切り捨てる点だ。状況に応じて複数行を組み合わせ、持ち込む順序を並び替えることで結果は激変する。これが戦略であり、評価基準を読み解けない限り、好条件は引き出せないという主張だ。



また、高属性（年収1,000万円超）に寄らず狙えるルートも提示。居住地の金融環境が外れなら、事業展開や引っ越しで「債務者エリア」を動かす発想も有効だと述べる。遠方取得を怖がるなら運営力が足りないだけ。空室対策や修繕の段取りまでを含めてプランを組めば、融資と運営は噛み合う。



ラストには「利回り9％近い新築アパートでフルローン超え（オーバーローン含む）」という直近事例が示され、評価の読み・持ち込み方・提携先の選定が噛み合えば、今でも結果は作れると締めている。本編は、初めての物件選定や融資戦略を具体化したい投資初心者にとっても、非常に参考になる内容である。