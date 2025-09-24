【TGS2025 CAPCOM ONLINE PROGRAM | 2025.9.24（JP）】 9月24日23時 配信

カプコンは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Steam）用ハンティングアクションゲーム「モンスターハンターワイルズ」について、タイトルアップデート第3弾の詳細を公開した。

9月29日に配信予定のタイトルアップデート第3弾では、「ファイナルファンタジー XIV」とのコラボレーションに加え、追加のDLCや無料コンテンツ、ハロウィンイベントなども用意されている。

「ファイナルファンタジー XIV」コラボでは専用アクションなどを楽しめる暗黒騎士とピクトマンサーの武器・防具に加え、ギミックを搭載した「オメガ・プラネテス」のクエストも実装される。

さらに、コスメティックDLCが追加されるほか、クエストのクリア演出の追加と優先設定なども実装される。加えて、「歴戦王ヌ・エグドラ」が常設クエストとして登場する。

