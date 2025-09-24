全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・大門の中華料理店『味芳斎（みほうさい）支店』です。

【辛さ★4】70年前から変わらぬ味を貫く老舗中華の一杯

「当時、日本人は辛さに慣れてなかったから、全く人気がなかったそうですよ」と3代目の慶太さん。それが湖南料理を主にした老舗が創業から70年近く作り続ける一杯だ。

牛肉麺1600円（平日ランチ）（土・祝ランチ、ディナーは2000円）

『味芳斎（みほうさい）支店』牛肉麺 1600円（平日ランチ）（土・祝ランチ、ディナーは2000円） 『味芳斎（みほうさい）支店』牛肉麺 1600円（平日ランチ）（土・祝ランチ、ディナーは2000円） 牛のツラミは煮込んでも旨みがたっぷり

鶏や豚のガラを炊いた清湯スープのシンプルな中華そばにのるのはコメカミや頬肉をじっくり炊いた牛の煮込み。ほろっとほどける繊維からにじむ旨みと薬膳の複雑な香りに、最初は余裕すら感じていたものの返す刀で辛さが津波のように押し寄せてきた！

トッピングの茹でモヤシが食感のアクセントと共に癒しの存在で、また次のひと口に挑みたくなってくる。煮込みとスープがだんだん溶け合って味が変化するのも面白い。辛いばかりじゃない、その緻密な味の構成に唸ること間違いなし。

『味芳斎（みほうさい）支店』（左）3代目 藤山慶太さん、（中）2代目 藤山振東さん、（右）3代目 藤山輝丈さん

3代目：藤山慶太さん、2代目：藤山振東さん、3代目：藤山輝丈さん「3年前に移転。新店舗で営業しています」

『味芳斎（みほうさい）支店』

［店名］『味芳斎（みほうさい）支店』

［住所］東京都港区芝大門1-4-4ノア芝大門地下1階

［電話］03-3433-1095

［営業時間］11時〜15時（14時半LO）、17時半〜22時（21時LO）※土・祝〜21時（20時LO）

［休日］日（他、不定休あり）

［交通］都営浅草線ほか大門駅A4出口から徒歩2分

※画像ギャラリーでは、豆腐を崩した珍しい麻婆豆腐の画像をご覧いただけます。

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「辛い麺の新定番“麻辣湯（マーラータン）”4選！専門店からガチ中華の店まで」では、専門店が増え、ブームを超えて定番となりつつある麻辣湯の、様々な魅力から独自の注文方法に至るまでをレポートしています。

【画像】平日ランチがお得で美味しい！ 野菜がたっぷりの「豚肉と野菜の旨煮」も美味（7枚）