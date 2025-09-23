この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏が丁寧に解説！寝たままできる手順『【寝る前】手をもむだけで、全身の疲れを癒し、自律神経を整える方法！寝たままOK!』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルにて公開された「【寝る前】手をもむだけで、全身の疲れを癒し、自律神経を整える方法！寝たままOK!」の動画で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が、手もみセラピーによる自律神経のセルフケアを解説した。



音琶氏は冒頭で、自律神経の乱れが血流の停滞や体の冷えにつながり、日常の不調に結びつきやすいと指摘。就寝前に手を押すだけで取り入れやすいケアを示し、血液やリンパの巡りを意識した実践を提案している。



紹介された反射区は2つ。1つ目は間脳の反射区だ。位置は両手の親指の指紋中央付近で、人差し指の関節で押しやすい。目安は「7秒押す」を3回。軽く跡が残る程度の圧が目安で、左右で感覚の違いがあれば手の疲れ具合のサインとして観察するとよい。イライラや食欲が不安定な日にも取り入れやすいポイントとして挙げられている。



2つ目は背骨下部の反射区で、腰のエリアに対応する。親指の付け根を3等分した下1/3あたりを、親指で骨の内側に向けて7秒ずつ押す。左手は左の腰、右手は右の腰に対応する考え方が示され、痛さの左右差は疲れ方の違いの目安になるという。呼吸は、押す間にゆっくり吐き、離す時に吸うリズムに合わせると落ち着きやすい。



実践のコツはシンプルだ。各反射区は7秒×3～5回、これを1日に3～5回。水分補給を忘れず、無理のない圧で続けることがすすめられている。就寝前、布団に入る前の数分で行える手順が丁寧に示されており、初めてでも迷いにくい。



手順そのものは簡潔だが、指の当て方や押す角度、呼吸の合わせ方などは動画で視覚的に理解すると取り入れやすい。本編は、睡眠前のセルフケアを取り入れたい人にとって日々の習慣づくりのヒントとなるはずだ。