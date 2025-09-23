この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マニアック天気」で公開された最新動画『【早期天候情報】9月末以降も顕著な高温 西～東日本では30℃以上の真夏日も』にて、気象予報士の松浦悠真氏が9月22日に発表された高温に関する早期天候情報について詳しく解説した。松浦氏は「この先も全国でかなりの高温となりそうです」と冒頭で述べ、異例の高温が続く見通しに警戒を呼びかけている。



今シーズンの高温の背景について松浦氏は、「北海道から沖縄ということで全地域に発表されています」「平年と比べますとかなりの高温ということになっていきます」と解説。さらに、「亜熱帯高気圧が平年と比べますと強いという状況で、これはラニーニャ傾向などもありまして…P Jパターンで亜熱帯高気圧が強められている」と要因を分析した。加えて、「台風18号やこれからできる台風20号などの影響もあり、高気圧が強まりやすい」と台風との関連にも言及している。



地域別の予想については、「那覇は32度くらいがずっと続く予想で、真夏がなかなか終わらない」「鹿児島は最高気温30度くらい、最低気温が23～24度」「大阪も平年と比べてかなり高い気温」「東京も30度を超える日が前半にはまだありそう」と、各地の“秋の気配を感じさせない暑さ”について細かく触れた。また、「北側は高気圧が張り出し強いので晴れて暑いという真夏のような暑さが続く見込み」と、特に注意が必要なポイントを強調。「朝晩と昼の気温差がかなり大きくなってきて、暑くなる陽気」とも述べている。



最後に松浦氏は、「亜熱帯高気圧が強いのと、あとは西谷傾向、日本の西側にトラフがあるので、暖かい空気が入りやすい。これらが重なり合ってかなりの高温がまだ継続しそうです」と重ねて訴え、「割と雲が広がる日も結構出てきそうですので、朝の気温が高めというような傾向にはなってくるかなと思います」と締めくくった。マニアック天気では今後も、専門的な天候解説やマニアック情報を発信予定とのことで、引き続き要注目だ。