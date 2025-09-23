リルリンリンのコースターやチャーム付き！ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー
東京ディズニーリゾートでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」を開催☆
期間中、ディズニーアンバサダーホテルでも「ディズニー・クリスマス2025」のスペシャルメニューが登場します。
今回は、「ハイピリオン・ラウンジ」に期間限定で登場する「ディズニー・クリスマス2025」スペシャルメニューの紹介をしていきます！
ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー
© Disney
提供期間：2025年11月1日〜2025年12月25日
販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」
東京ディズニーランドでは10年ぶりにパレードが刷新され、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーでは、「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演するほか、アメリカンウォーターフロントではアトモスフィア・エンターテイメントが楽しめます。
ディズニーアンバサダーホテルの「ハイピリオン・ラウンジ」では「ディズニー・クリスマス2025」をテーマにしたスペシャルメニューが登場！
今回は、「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される期間限定メニュー「ケーキセット」と「スペシャルドリンク」、「プレミアムスウィーツセット」を紹介していきます。
“ディズニー・クリスマス”ケーキセット
© Disney
価格：2,800円
提供時間：12:00〜19:00抹茶とラズベリーのケーキコーヒー または 紅茶
※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです
東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ（期間限定ケーキセット限定）」よりお申し込みください
※1日の提供数に限りがあります
※ご利用時間は90分となります
コーヒーまたは紅茶と一緒にいただける「抹茶とラズベリーのケーキ」
ケーキはプレートに縦に置かれ、クリスマスツリーのように☆
抹茶とラズベリーの組み合わせも絶妙で、ケーキの断面も美しい仕上がりになっています。
プレートには、仲良くソリに乗っている「ミッキーマウス」「ミニーマウス」、「プルート」、「ドナルドダック」、「グーフィー」のモチーフも添えられています。
“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク
© Disney
価格：1,600円
提供時間帯：カフェ＆カクテルミルク、マサラチャイ、ホイップクリーム、チョコレートホイップクリーム、ココアビスケット、ラズベリーパウダー、チョコレート、セルフィーユ
カフェ＆カクテルの時間帯に提供される「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」
ミルクとマサラチャイがベースのドリンクで、トップにはホイップクリームとチョコレートホイップクリームがたっぷりとのっています。
スパイシーなマサラチャイと優しい甘さのホイップクリームがマッチ◎
ココアビスケットで「ミッキーマウス」の耳を表現しています。
© Disney
「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」には、「リルリンリン」のオリジナルコースター付き。
くすみカラーにチェック柄の温かみのあるデザインのコースターです☆
※オリジナルコースターの提供は、なくなり次第終了します
※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります
“ディズニー・クリスマス”プレミアムスウィーツセット
© Disney
価格：6,800円
提供時間：15:00〜19:30アペタイザー
・赤ピーマンのムース
・サーモンとポテトのタルト
・マグロのハーブマリネ
・豚肉のパテブレッド
・ローストビーフ
・トリュフ風味のエッグサラダとチーズ
・海老とキノコ
・ハムとツナデザート
・フロマージュ・ブランムースとベリーソースプティ・フール
・ブッシュ・ド・ノエル
・マカロン
・ジンジャークッキー
・マスカットゼリーコーヒー または 紅茶
※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです
東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ（プレミアムスウィーツセット限定）」よりお申し込みください
※1日の提供数に限りがあります
※ご利用時間は90分といたします
アペタイザー4種類のほかブレッド4種、デザート1種、プティ・フール4種を盛り合わせた、「“ディズニー・クリスマス”プレミアムスウィーツセット」
プレートのお料理はそれぞれ、リースやツリー、トナカイ、ジンジャーブレッド、「リルリンリン」などクリスマスのモチーフで表現され、とっても華やか！
細部まで丁寧につくられています。
© Disney
「“ディズニー・クリスマス”プレミアムスウィーツセット」には、「リルリンリン」がデザインされたオリジナルチャームも付いてきます。
白を基調としたチャームで、ちょこんと座っている「リルリンリン」の姿にほっこりと癒されます！
※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します
※デザインはメニューごとに異なります
コースターやチャームはお土産として持ち帰れるのも魅力的。
ディズニーアンバサダーホテルの「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニューの紹介でした☆
続きを見る
