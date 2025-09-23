東京ディズニーリゾートでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」を開催☆

期間中、ディズニーアンバサダーホテルでも「ディズニー・クリスマス2025」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「ハイピリオン・ラウンジ」に期間限定で登場する「ディズニー・クリスマス2025」スペシャルメニューの紹介をしていきます！

ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー

提供期間：2025年11月1日〜2025年12月25日

販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」を開催☆

東京ディズニーランドでは10年ぶりにパレードが刷新され、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーでは、「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演するほか、アメリカンウォーターフロントではアトモスフィア・エンターテイメントが楽しめます。

ディズニーアンバサダーホテルの「ハイピリオン・ラウンジ」では「ディズニー・クリスマス2025」をテーマにしたスペシャルメニューが登場！

今回は、「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される期間限定メニュー「ケーキセット」と「スペシャルドリンク」、「プレミアムスウィーツセット」を紹介していきます。

“ディズニー・クリスマス”ケーキセット

価格：2,800円

提供時間：12:00〜19:00

抹茶 とラズベリーのケーキコーヒー または 紅茶

※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ（期間限定ケーキセット限定）」よりお申し込みください

※1日の提供数に限りがあります

※ご利用時間は90分となります

コーヒーまたは紅茶と一緒にいただける「抹茶とラズベリーのケーキ」

ケーキはプレートに縦に置かれ、クリスマスツリーのように☆

抹茶とラズベリーの組み合わせも絶妙で、ケーキの断面も美しい仕上がりになっています。

プレートには、仲良くソリに乗っている「ミッキーマウス」「ミニーマウス」、「プルート」、「ドナルドダック」、「グーフィー」のモチーフも添えられています。

価格：1,600円

提供時間帯：カフェ＆カクテル

ミルク、マサラチャイ、ホイップクリーム、チョコレートホイップクリーム、ココアビスケット、ラズベリーパウダー、チョコレート、セルフィーユ

カフェ＆カクテルの時間帯に提供される「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」

ミルクとマサラチャイがベースのドリンクで、トップにはホイップクリームとチョコレートホイップクリームがたっぷりとのっています。

スパイシーなマサラチャイと優しい甘さのホイップクリームがマッチ◎

ココアビスケットで「ミッキーマウス」の耳を表現しています。

「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」には、「リルリンリン」のオリジナルコースター付き。

くすみカラーにチェック柄の温かみのあるデザインのコースターです☆

※オリジナルコースターの提供は、なくなり次第終了します

※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります

“ディズニー・クリスマス”プレミアムスウィーツセット

価格：6,800円

提供時間：15:00〜19:30

アペタイザー・赤ピーマンのムース・サーモンとポテトのタルト・マグロのハーブマリネ・豚肉のパテブレッド・ローストビーフ・トリュフ風味のエッグ サラダ とチーズ・海老とキノコ・ハムとツナ デザート ・フロマージュ・ブランムースとベリーソースプティ・フール・ブッシュ・ド・ノエル・マカロン・ジンジャークッキー・マスカットゼリーコーヒー または 紅茶

※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ（プレミアムスウィーツセット限定）」よりお申し込みください

※1日の提供数に限りがあります

※ご利用時間は90分といたします

アペタイザー4種類のほかブレッド4種、デザート1種、プティ・フール4種を盛り合わせた、「“ディズニー・クリスマス”プレミアムスウィーツセット」

プレートのお料理はそれぞれ、リースやツリー、トナカイ、ジンジャーブレッド、「リルリンリン」などクリスマスのモチーフで表現され、とっても華やか！

細部まで丁寧につくられています。

「“ディズニー・クリスマス”プレミアムスウィーツセット」には、「リルリンリン」がデザインされたオリジナルチャームも付いてきます。

白を基調としたチャームで、ちょこんと座っている「リルリンリン」の姿にほっこりと癒されます！

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します

※デザインはメニューごとに異なります

コースターやチャームはお土産として持ち帰れるのも魅力的。

ディズニーアンバサダーホテルの「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニューの紹介でした☆

