大当たりの『新作』キターーーーッ！！【セブン-イレブン】パケも可愛い♡「月見スイーツ」

【セブン-イレブン】では、秋をテーマにした新作スイーツを販売中。秋の定番、お月見をイメージして仕上げられたスイーツは、味はもちろん見た目まで楽しめるのがポイントです。そこで今回は、パッケージの可愛さにも注目したい新作の「月見スイーツ」を2つ紹介します。

お月見を楽しみながら食べたいクレープ

パッケージにデザインされた麻の葉文様と、空を眺めるうさぎのイラストが可愛い「お月見クレープ」。両端に青、真ん中に黄色を配色し、夜空に浮かぶ満月を連想させるようなパッケージとなっているのが特徴的。クリームをココアクレープで包んだ、見た目でもお月見気分を味わえるスイーツです。

和洋折衷のポイントはみたらしソース

ココアクレープ生地の中には、プリンクリームとミルクホイップ、そしてみたらしソースが入っています。真っ白なホイップに重ねられた黄色のプリンクリームは、まるで夜空の雲の合間から見える月のよう。蜂蜜入りの甘じょっぱいみたらしソースが味のポイントで、和を感じるクレープに仕上がっています。

カスタードクリームが満月のよう

お月見をテーマにした「おつきみるくぷりん」は、なんといっても中央にあるまんまるのカスタードホイップが目を引きます。雲と月を連想するようにデコレーションされたカスタードホイップとミルクホイップの下にあるのは、こだわり卵を使ったコクのあるカスタードミルクプリンです。

シンプルな組み合わせでも満足感は◎

カスタードミルクプリンにカスタードホイップとミルクホイップを合わせ、スイーツの仕上がりはとってもシンプル。とはいえ、プリンとカスタードホイップのたまごの風味や、ミルクホイップのあっさりとしながらもコクのある風味などが絶妙なバランスで楽しめそうです。

少しずつ秋を感じられる日が増えてきた近頃は、お月見気分を楽しむのにぴったり。【セブン-イレブン】の「月見スイーツ」で、秋の夜長をゆっくりと楽しんでみてはいかが？

