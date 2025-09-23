途切れることのない尋問官からの罵倒の嵐…イランの刑務所で行われている「非人道的な取調べ」の実態

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

罵倒の嵐

ついに彼らは最後の手段で、私に改悛と反省の手紙を書かせようとした。ある夜、尋問室へ呼び出された。「明日に備えるんだな」と尋問官が言う。「お前はカメラの前で、自分の行いを反省し、人権擁護者センターを辞任すると宣言しろ」。私はそんなことはしないと反論した。独房に帰ると、体じゅうが汗びっしょりだった。このような口論や争いに冷静に対処しようと心がけたが、あまりに無理難題を要求されるので、難しかった。

刑務所の敷居をまたいだ瞬間に、倫理観は忘れられ、人間性は崩れ去るものなのだ、私はそう感じていた。尋問官は私が本当はどういう人間なのかを知ろうとはしていない。彼らの望む人物像に、私を作り替えたいのだ。

実際には彼らも私をスパイや裏切り者とは思っていない。たとえ嘘でも人権擁護者センターが西側諸国の諜報機関とつながっていると私に認めさせ、反省の手紙を書かせようとしているだけなのだ。そんなことに何の意味があるというのか。

尋問官のなかには、私の家事能力について説教する者もいた。「恥ずかしくないのか？」と彼は言う。「お前は検査技師で、夫は作家だ。我々が家に行ったとき、中の様子を見たぞ。それより聞きたいのだが、なんであんなに良い暮らしができるんだ？ でかい家と家具に囲まれて？」。尋問官は私の何であれ、すべてについて、断罪し、責め立てた。この態度はアリとキアナのことを話すときも変わらなかった。

「子どもたちが連れて行かれたぞ」

人はこのような状況に置かれ、人生を破壊され、基本的な欲求まで奪われると、忍耐力、苛立ち、不安、狂気が限界を超えるギリギリまで追い詰められる。お前の子どもたちには母親がいない、お前の活動は永遠に報われない、と叱責され、けなされる気持ちがどんなものか、想像してみてほしい。

母親である私は、アリとキアナにとにかく会いたかったのだが、彼らはそれにつけこんで、尋問の最中に子どもの動向を織り交ぜることがあった。たとえば、あるとき尋問官が来て「子どもたちが連れて行かれたぞ」と言った。私は立ち上がり、「どこへ？」と叫ぶ。

「テヘランから、お前の義理の母親がいるカズビーンに連れて行かれた」

アリとキアナは自分たちのベッドの上では寝ていない、あの子ども部屋にはもういない、おもちゃも置いたままいなくなってしまったのだ、と思うと胸がつぶれた。涙がこぼれそうになった。尋問官はそのまま私を放置した。私は椅子に座っていたのだが、体調がとても悪かった。

気づくと尋問官は出て行ったあとで、私は独房にひとりだった。立ち上がり、耐えがたい頭痛を抱えながら、マットも敷かずに祈りを捧げた。神は私の苦しみの瞬間をすべて見ていただろう。

翻訳：星 薫子

