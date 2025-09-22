¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÏËÜÅö¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡Ø¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¡Ù¤Î»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë
¡¡Âè35²ó¤Ï¡¢2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿µÈËÜ¶½¶È¤ÎÍÎÁÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¢£¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ
¡¡¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³«¶ÉÆü¤¬11·î1Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¯¤é¤¤¤À¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ðÊó¤ÏË³¤·¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬È¯É½Ä¾¸å¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬¤½¤ÎÀ®ÈÝ¤òÏÀ¤¸¡¢¤ä¤ä¡Ö¼ºÇÔÀâ¡×¤¬Í¥Àª¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¡Ø¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¡Ù¤Î»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ø¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¡Ù¤Ï20Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿·Ð±Ä½ñ¤Ç¤¢¤ë¡£Í×ÅÀ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¡¢´ûÂ¸»Ô¾ì¤ÇÍ¥°Ì¤Ë¤¢¤ëÂç´ë¶È¤Û¤É¼ºÇÔ¤·¡¢¿·µ¬»²Æþ¼Ô¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦µÕÀâÅª¤Ê¹½Â¤¤Ë¤¢¤ë¡£»ñËÜÎÏ¤â³«È¯ÎÏ¤âÊ¬ÀÏÎÏ¤âÂç´ë¶È¤Î¤Û¤¦¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¼ºÇÔ¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¹çÍýÅª¤ÊÈ½ÃÇ¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖÇË²õÅª¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢½é´ü¤Îµ»½Ñ¤ÏÌ¤½Ï¤Ç¼ý±×À¤âÄã¤¤¡£Ê¬ÀÏ¤¹¤ì¤ÐÅê»ñ¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢Âç´ë¶È¤Ï¸«Á÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤ÏÄã¥³¥¹¥È¤Ç¥Ë¥Ã¥Á»Ô¾ì¤Ë¿»Æ©¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ´ûÂ¸»Ô¾ì¤ò¿¯¿©¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Âç´ë¶È¤Î¹çÍýÀ¤¬·ë²ÌÅª¤ËÇÔËÌ¤òÆ³¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¡×¤Î¶²¤í¤·¤µ¤À¡£
¡¡¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤â¡¢åÌÌ©¤Ê»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤ò·Ð¤Æ¡¢Í¥½¨¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÂ·¤¨¡¢¼ºÇÔ¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò¸º¤é¤·¤¿¡ÖÀµ¤·¤¤¡×¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¿·¤·¤¤¥á¥Ç¥£¥¢³«Âó¤È¤¤¤¦¡ÖÇË²õÅª¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀµ¤·¤µ¤³¤½¤¬Â¤«¤»¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÇË²õÅª¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¾ï¤Ë¡ÖÄã¥³¥¹¥È¤ÎÂ¦¡×¤«¤é¿»Æ©¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤À¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¹½¿Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»×¤¨¤Ð¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¼«¿È¤ÎÅÐ¾ì¤â¡¢¤³¤ÎÍýÏÀ¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥åーÅö½é¡¢Èà¤é¤Ï¡ÖÂçºå¤Î¤¢¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬Î©¤ÁÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£Ä¾Á°¤Î¼çÎ®¤Ï¡Ø¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¤Ï¡¢¥É¥ê¥Õ¤ä¶Ö¤Á¤ã¤ó¤ÎÂç³Ý¤«¤ê¤ÊÉñÂæ¤äåÌÌ©¤Ê±é½Ð¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤äÆâÎØ¥Î¥ê¤Ë¶á¤¤¾Ð¤¤¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¡£¤è¤êÄã¥³¥¹¥È¤ÇÂ¨¶½Åª¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»þÂå¤Î¶õµ¤¤Ë¹ç¤¤¡¢¼¡¤Î¾¡¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¤Ï¡ÖÇË²õÅª¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¡¼Ô¤Ï¾ï¤ËÄã¥³¥¹¥È¤ÎÂ¦¤«¤é¸½¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²»³Ú¤Î»Ô¾ì¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£1995Ç¯¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ï2¤Ä¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¤¦¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£GEISHA GIRLS¡ÊºäËÜÎ¶°ì¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡Ë¤Î¡ØKick & Loud¡Ù¤È¡¢H Jungle with t¡Ê¾®¼¼Å¯ºÈ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡Ë¤Î¡ØWOW WAR TONIGHT¡Ù¡£·ë²Ì¤Ï¥³¥¹¥È¤ÎÄã¤¤Êý¡Ê¤³¤ì¤ÏËÍ¤Î°õ¾Ý¤À¤±¤É¡Ë¤Î¶Ê¤¬¤è¤ê¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¥¸¥ì¥ó¥ÞÅª¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¡Ö¥À¥á¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµÎé¤ÊÏÃ¤À¤í¤¦¡£ºÇ¸å¤ËÍ¾ÃÌ¤È¤·¤Æ´ë²è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤ÎËÁÆ¬¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¶õ¹Á¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¥¥ã¥Ã¥×»Ñ¤ÎÃË¤¬Æþ¹ñ¿³ºº¤ÎÎó¤ËÊÂ¤Ö¡£Ì¾Á°¤È¿¦¶È¤ò±Ñ¸ì¤ÇÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖHitoshi Matsumoto¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë¤¬¡¢ÉÔ¿³¼Ô°·¤¤¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¥Í¥¿¤ò¸«¤»¤í¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ä¡×¤È¤¤¤¦²¡¤·ÌäÅú¡£¾ÚÌÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÇYouTube¤ò³«¤¤¤Æ¸«¤»¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆ°²è¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¹²¤Æ¤Æ±£¤¹¡£¤³¤³¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Æþ¤ë¡£¡ØUnknown Downtown¡Ù¡£¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈÉ÷¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡ÖÃ¯¤â¼«Ê¬¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¹ñ¡×¤Ç¿·¤·¤¤À¸³è¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶õ¹Á¤Ç½Ð·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¸½ÃÏ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÈà¤Ï´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿À®¸ù¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëÆ»¤¹¤¬¤é¡¢¥¬¥¤¥É¤Ï¼ÁÌä¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò±ä¡¹¤È¤¹¤ë¡£ÅþÃåÀè¤Ï¸Å¤Ó¤¿¥¢¥Ñー¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Êª¸ì¤Ï¡¢¤³¤Î2¿Í¤Î¥Ð¥Ç¥£¤â¤Î¤È¤·¤Æ¿Ê¤à¡£¤ä¤¬¤Æ¥¬¥¤¥É¤¬¥³¥á¥Ç¥£¥¹¥¯ー¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ï¤½¤³¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬Âè1ÏÃ¤Î¥×¥í¥Ã¥È¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ï¡¢Netflix¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÏÍÌ¾¿Í¡Ù¤¬¥Ùー¥¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤¬¡¢Ã¯¤â¼«Ê¬¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°Ü½»¤·¡¢ºÆ½ÐÈ¯¤ò»î¤ß¤ëÊª¸ì¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÍÌ¾¤Ê¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Î°Æ¤ÏÃ±¤Ë¤Þ¤ë¤Þ¤ë¤½¤ì¤òËÝ°Æ¤·¤¿¤À¤±¡£¤¿¤À¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Þ¤Ç¾¡¼ê¤Ë¡ØUnknown Downtown¡Ù¤È¹Í¤¨¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ä®¡áunknown town ¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ò¤«¤±¤¿¥À¥Ö¥ë¥ßー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡£³¤³°¤Î³¹¤Ç¡¢¿·¤·¤¤ÁêËÀ¤È¤È¤â¤Ë¿·¤·¤¤¥³¥á¥Ç¥£¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¡£°¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©
¡ÊÂ®¿å·òÏ¯¡Ë