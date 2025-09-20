¡Ú¾è¤êÌ£¤Ï¥¯¥é¥·¥«¥ë¡Û»°É©¥È¥é¥¤¥È¥ó¤Ç±ýÉü900km¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤È¤½¤ì¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹Ì¥ÎÏ
¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÊÞÁõÏ©¤Ç¤ÎÁö¹Ô
»°É©¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¡Ø¥È¥é¥¤¥È¥ó¡Ù¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ó¡¼¥¯¥ë¤È¤·¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÊÞÁõÏ©¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ç±ýÉü900km¤Û¤É¤ÎÎ¹¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
»°É©¥È¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢¿·³«È¯¤Î¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤òºÎÍÑ¡£½¾Íè·¿¤«¤éÃÇÌÌÀÑ¤ò65¡óÁý¤ä¤·¡¢¶Ê¤²¹äÀ60¡ó¡¢¤Í¤¸¤ê¹äÀ40¡ó¤Î¶¯²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿°ìÊý¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¹Ý¤ÎºÎÍÑÈæÎ¨¤òÂçÉý¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½ÅÎÌÁý¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
»°É©¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¡Ø¥È¥é¥¤¥È¥ó¡Ù¤Ç±ýÉü900km¤Û¤É¤ÎÎ¹¤Ø¡ª ÆâÅÄÀéÄá»Ò
¤³¤ì¤Ë¤è¤êÁö¹ÔÀÇ½¤ä¾è¤ê¿´ÃÏ¸þ¾å¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÀÑºÜ»þ¤ÎÂÑµ×À¡¢¾×ÆÍ»þ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬»¶À¤â¸þ¾å¤¹¤ë¤Ê¤É·øÏ´À¤â¹â¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿·³«È¯¤È¤Ê¤ë2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î4N16·¿¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¿··¿¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¿·Ç³¾Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ204ps/3500rpm ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯470Nm/1500-2750rpm¤òÈ¯À¸¡£¤½¤³¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¡¼¥ÉÉÕ¤6Â®¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤»¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¿·³«È¯¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥ì¥¯¥È4WD-II¡Ù¤ÈÅÅ»ÒÀ©¸æ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥è¡¼¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¹â¤¤Áö¹ÔÀÇ½¤ò¼Â¸½¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊACC¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºÇ¿·¤Î°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ä¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥Éµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ë
¥¥ã¥Ó¥ó¤Ë¤è¤Ã¤³¤é¤·¤ç¤È¤è¤¸ÅÐ¤ê¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ß¹þ¤ß¥¹¥¿¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»ÏÆ°¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ö¥ë¤ó¤È¿È¿Ì¤¤¤ò¤·¤Æ£´N16¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï²óÅ¾¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ºî¤ê¤Î¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¤òD¤ËÆþ¤ì¡¢¥À¥¤¥ä¥ë¼°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥ì¥¯¥È4WD-II¤Ï2H¤òÁªÂò¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¼ê°ú¤¼°¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥¤ò²ò½ü¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¡¼¥È½àÈ÷¤ÏËüÁ´¤À¡£¤½¤³¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤à¤È¡¢2915kg¤¢¤ë¼Ö½Å¤É¤ª¤ê¡¢¾¯¤·¤Î¤Ã¤½¤ê¤È¤½¤ÎµðÂÎ¤ÏÆ°¤»Ï¤á¤¿¡£
¿·³«È¯¤È¤Ê¤ë2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î4N16·¿¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£ ÆâÅÄ½Ó°ì
ºÇ½é¤Î¶¹¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤à¤È¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÆ§ÎÏ¤Î·Ú¤µ¤Ë¶Ã¤¯¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÍÆ°×¤ÇÁÇÄ¾¤À¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·½Å¤¤Êý¤¬°Ï©¤Ê¤É¤Ç¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÁàºî»þ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
¾¯¤·¥¹¥í¡¼¤Ê¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤°¤ë¤°¤ë²ó¤·¤Ê¤¬¤éÂçÄÌ¤ê¤Ë½Ð¤Æ¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤à¤È¡¢ÁÛÁüÄÌ¤ê¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤é¤·¤¤¤¦¤Ê¤ê¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¯²ÃÂ®ÂÎÀ©¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
6Â®AT¤Ï¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤È¤âÊÑÂ®´¶¤ÏÈ¼¤¦¤â¤Î¤Î¡¢Âç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï´¶¤¸¤µ¤»¤º¥¹¥à¡¼¥º¤À¡£³¹Ãæ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤ÆÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂçÂÎ2000rpm¶¯¤Ç¥·¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È3¤«¤é4¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï³¹Ãæ¤Ç¤è¤¯»È¤¦50km/h¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢3Â®2000rpm¤¯¤é¤¤¤Ç¥·¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤»¤º°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¼ã´³ÈÑ¤ï¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÄãÂ®¥È¥ë¥¯¤ò»È¤Ã¤ÆÁá¤á¤Ë¥·¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Äµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥×µ¡Ç½¡£Ää»ß¤«¤é¤ÎºÆ»ÏÆ°¤Ï2²ó¤Û¤É¥¯¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¾¯¡¹»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£³¹Ãæ¤ÇÉÔÊØ¤Ë´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º¸¼Ð¤á¸åÊý¤Î»ë³¦¤Ï·è¤·¤Æ¤¤¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¸åÀÊ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤ÈGSR¤ËÁõÃå¤µ¤ì¤ë¥Ù¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬Ë¸¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤¬¥Ô¥é¡¼¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î¤¿¤á¡¢±¦¼Ð¤áÁ°Êý¤Ë¤â»à³Ñ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Èó¾ï¤ËÍ¥½¨¤ÊÇ³Èñ
¹âÂ®¤Ç¤Î°ÜÆ°¤Ï¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ð¤º¤Ë½ñ¤±¤Ð¡¢Âà¶þ¤Î¤Ò¤È¤³¤È¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾¿Ê°ÂÄêÀ¤³¤½·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢4H¥â¡¼¥É¤òÁª¤Ù¤Ð°ÂÄê´¶¤ÏÁý¤·¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÊÝÂÉÎÏ¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î»î¾è¥³¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅìËÌÆ»¤Î°ìÉôÀ©¸ÂÂ®ÅÙ120km/hÄøÅÙ¤Ï¤ï¤±¤Ê¤¯Áö¤êÀÚ¤ì¤¿¡£
¥·¡¼¥È¤ÏÇØÃæÉôÊ¬¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤¬¾¯¤·Âç¤¤¯¡¢¹ø²ó¤ê¤Î¥Û¡¼¥ë¥ÉÀ¤âÄã¤á¤Ê¤Î¤Ç¼ã´³Èè¤ì¤òÍ¶È¯¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¾è¹ßÀ¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¤¤¤¤Íî¤È¤·¤É¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
º£²ó¤Î»î¾è¥³¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅìËÌÆ»¤Î°ìÉôÀ©¸ÂÂ®ÅÙ120km/hÄøÅÙ¤Ï¤ï¤±¤Ê¤¯Áö¤êÀÚ¤ì¤¿¡£ ÆâÅÄ½Ó°ì
¸åÀÊ¤Îµï½»À¤ÏÎÉ¹¥¤À¡£Â¸µ¤â¹¤¯¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤â¤¦¾¯¤·ºÂÌÌ¤Î¹â¤µ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê²÷Å¬À¤Ï¸þ¾å¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
º£²óÌó900km¤òÁö¹Ô¤·¤¿Ç³Èñ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£¡Ê¡¡¡ËÆâ¤ÏWLTC¥â¡¼¥ÉÃÍ¤Ç¡¢2H¤Ë¤Æ·×Â¬¤·¤¿¡£¤³¤Î¼Ö½Å¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÈó¾ï¤ËÍ¥½¨¤ÊÇ³Èñ¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
»Ô³¹ÃÏ¡§9.9km/L¡Ê8.5km/L¡Ë
¹Ù³°Ï©¡§13.1km/L¡Ê11.4km/L¡Ë
¹âÂ®¡§14.4km/L¡Ê13.0km/L¡Ë
³Î¤«¤Ë¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Î¾è¤êÌ£¤À¤·¡¢¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥Ü¥Ç¥£¤ÎÍÉ¤ì¤ÎÃÙ¤ì¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Æ°¼ÖÉ¾ÏÀÅª¤Ê¥Í¥¬¤òµó¤²¤ì¤Ð¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¢¤ë¡£1¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹âÂ®ÎÁ¶â¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¡¢¤ªºâÉÛ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»öÊÁ¤¬º³Ëö¤Ê¤³¤È¤Ë»×¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¥È¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¾è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤µ¤¢¤É¤³¤ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¡¢¡Ö¤½¤³¤Ç¤É¤ó¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡ØÌÑÁÛ¡Ù¤òÁß¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£º£¤É¤¤³¤ó¤Ê¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¾è¤êÊª¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¥È¥é¥¤¥È¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£