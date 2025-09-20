カボチャにスイートポテトも♡【スタバ】秋モード全開ッ！！！「新作スイーツ」

秋の味覚が楽しめるこの季節、さつまいもやかぼちゃを使った魅力的なスイーツの登場に心躍らせる方も多いのではないでしょうか。【スターバックス】でも新作ビバレッジやフードの販売が始まり、店内は秋モードに突入していますよ。そこで今回は、多幸感に包まれる「新作スイーツ」を一部紹介します。

おなじみのマラサダにも秋がきた！

「スイートポテト マラサダ」は、もっちりとした食感が人気のマラサダ生地に焼いもペースト入り餡とスイートポテトクリームを包んだ、秋の新作スイーツ。@honey2flavorさんも「今まで何度か登場してるマラサダの中で一番美味しかったです」と大絶賛しています。なめらかなクリームとほっくりとした餡、舌触りの異なるさつまいもの味わいが特徴的です。

昨年も大好評のチーズケーキが再登場

秋メニューの代表「パンプキンバスクチーズケーキ」が今年も登場。バスクチーズケーキの濃厚さとしっとり感を活かしつつ、かぼちゃの甘みとスパイスが引き立つ味わいは、ひと口食べるだけですっかり秋の気分に。底面のビスケット生地のほろっとした食感も、チーズケーキのしっとり感をより際立たせます。

毎年大好評の【スターバックス】の秋メニューは、今年も満足度の高いラインナップになっている模様。気になる方は、ぜひ店頭のショーケースで「新作スイーツ」をチェックしてみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@honey2flavor様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる