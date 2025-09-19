¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¥Ç¥Ó¥åー¥á¥ó¥Ðー5Ì¾¤¬·èÄê¡ª¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ï¡ÈSTARGLOW¡É
TBS¤¬¡¢Æü¹â¸÷·¼¡ÊSKY-HI¡ËÎ¨¤¤¤ëBMSG¤È¤È¤â¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢BE:FIRST¡¢MAZZEL¤Ë¼¡¤°3ÁÈÌÜ¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×·ëÀ®¤Ø¸þ¤±¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢9·î19Æü¤Î¡ØTHE TIME¡¤¡Ù¡ÊËè½µ·î～¶âÍË 5»þ20Ê¬～¡Ë¤ÎÊüÁ÷Æâ¤Ç¡¢¿·¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤ÎÌ¾Á°¡ÖSTARGLOW¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¹¥¿ー¥°¥í¥¦¡Ë¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¸ø¼°¥í¥´¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¥á¥ó¥Ðー¤Î5Ì¾¡ÊRUI¡¢TAIKI¡¢KANON¡¢GOICHI¡¢ADAM¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
9·î26Æü¤Î¡ØTHE TIME¡¤¡Ù¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª
¤µ¤é¤Ë9·î26Æü¤Î¡ØTHE TIME¡¤¡Ù¤ËSTARGLOW¤¬½é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÀ¸½Ð±é¡£¥×¥ì¥Ç¥Ó¥åー³Ú¶Ê¡ÖMoonchaser¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ëè½µÌÚÍË23»þ59Ê¬¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤Î¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÌ´¤Î¸«Êý¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¿¹»°Ãæ¡¦ÂçÅçÈþ¹¬¤òMC¤Ë·Þ¤¨¤¿¸ø¼°±þ±çÈÖÁÈ¡ØTHE LAST PIECE ¥Ûー¥à¥ëー¥à¡Ù¤â9·î25Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤ÆºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ØTHE TIME¡¤¡ÙÆâ¤Î¡ÖTHE LAST PIECE¡×¥³ー¥Êー¤ÏTVer¤ª¤è¤ÓTBS FREE¤Ç¡¢¤Þ¤¿¡ØTHE LAST PIECE ¥Ûー¥à¥ëー¥à¡Ù¤ÏTVer¡¢TBS FREE¡¢U-NEXT¤ÇºÇ¿·²ó¤È¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ó¤òÇÛ¿®Ãæ¡£
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTHE LAST PIECE¡Ù´ØÏ¢Æ°²è¤ÎÎß·×ºÆÀ¸¿ô¤Ï7,000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢BMSG¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ9·î12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØTHE LAST PIECE¡ÙËÜÊÔ¤ÎÂè12ÏÃ¤ÏÆ±»þÀÜÂ³¿ô13Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.22 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖMoonchaser¡×
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
TBS¡ØTHE TIME¡¤¡Ù
9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë05:20～08:00
¢¨ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡ÖTHE LAST PIECE¡×¥³ー¥Êー¤òÊüÁ÷
TBS¡ØTHE LAST PIECE ¥Ûー¥à¥ëー¥à¡Ù
9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë24»þ59～
½Ð±é¡§ÂçÅçÈþ¹¬¡Ê¿¹»°Ãæ¡Ë ¤Û¤«
¢£ÇÛ¿®¾ðÊó
¡ØTHE LAST PIECE¡ÙËÜÊÔ
BMSG¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÁ´13ÏÃÇÛ¿®Ãæ
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://thelastpiece.audition-bmsg.tokyo/
BMSG OFFICIAL YouTube
https://www.youtube.com/BMSG_official
¢£¥á¥ó¥Ðー¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
[caption id="attachment_690328" align="aligncenter" width="900"] RUI[/caption]
[caption id="attachment_690329" align="aligncenter" width="900"] TAIKI[/caption]
[caption id="attachment_690330" align="aligncenter" width="900"] KANON[/caption]
[caption id="attachment_690331" align="aligncenter" width="900"] GOICHI[/caption]
[caption id="attachment_690332" align="aligncenter" width="900"] ADAM[/caption]