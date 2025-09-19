【浦和・オーバルスプリント】武豊ガビーズシスターなどJRA馬は4頭
埼玉県浦和競馬組合は、9月23日（祝火）に行われるテレ玉杯オーバルスプリント（Jpn3）の出走予定馬について下記の通り発表した。
●第36回テレ玉杯オーバルスプリント（Jpn3）
施行日：9月23日（祝火）
施行場：浦和競馬場
距離：1400m
出走資格：サラブレッド系 3歳上オープン
1着賞金：3000万円
●JRA所属馬
エートラックス（牡4・栗東・宮本博）J.モレイラ
ガビーズシスター（牝4・美浦・森一誠）武豊
サンライズフレイム（牡5・栗東・石坂公一）菱田裕二
ハッピーマン（牡3・栗東・寺島良）坂井瑠星
●地方所属馬
アウストロ（牡5・浦和・小澤宏次）秋元耕成
オメガレインボー（牡9・浦和・小久保智）騎手未定
ジゼル（牝6・船橋・山中尊徳）笹川翼
ストライクオン（牡4・船橋・山下貴之）本田正重
タイセイブリリオ（牡6・川崎・内田勝義）騎手未定
ツーシャドー（牝6・浦和・小澤宏次）福原杏
ティントレット（牡4・大井・荒山勝徳）矢野貴之
ムエックス（牡7・船橋・張田京）張田昂