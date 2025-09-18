新ショー『ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜』公演！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ユニバーサル・クリスマス・ジョイ”徹底ガイド
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、2025年11月19日(水)から2026年1月4日(日)までの期間限定で、クリスマス・イベント『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』を開催！
新作のナイトショーや、初開催のフードフェスティバルなど、心が光で満たされるコンテンツが盛りだくさんです。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン イベント“ユニバーサル・クリスマス・ジョイ”
開催期間：2025年11月19日(水)〜2026年1月4日(日)
2025年のユニバーサル・スタジオ・ジャパンのウインターシーズンは「今日は自分で飾るんだ」がテーマ。
“自分で自分を幸せにする”新しいクリスマスシーズンの過ごし方を提案するイベント『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』が開催されます。
新たなクリスマス・エンターテイメントとして、フードフェス『ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル』と、クリスマス・ナイト・ショー『ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜』が新登場します！
ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル
開催期間：2025年11月4日(火)〜2026年1月4日(日)
※クリスマス・マーケットは2025年12月30日(火)まで
開催店舗：クリスマス・マーケット (ニューヨーク・エリア)、スタジオ・スターズ・レストラン (ハリウッド・エリア) ほか
パーク中でクリスマスをモチーフにした限定メニューが楽しめる『ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル』を初開催！
「スヌーピー」やセサミストリートの仲間たち、「ハローキティ」のかわいいメニューや、冬にうれしいあったかフードが多彩にラインナップされます。
華やかなイルミネーションやデコレーションで飾られたパークならではのフードフェスで、お気に入りのごちそうを見つける特別な時間が過ごせます。
ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜
開催場所：グラマシーパーク (ニューヨーク・エリア)
上演時間、回数：約30分、1日2回開催
幸せの意味や、クリスマスの大切さを気づかせてくれる心温まるクリスマス・ナイト・ショーが新登場します。
パークの仲間やエンターテイナーによるクリスマス・ソングやダンス、夜空に映える真っ白な粉雪や華やかなパイロ、光の演出が華やかな夜のショーです。
「ハローキティ」、「スヌーピー」と「チャーリー・ブラウン」、「エルモ」やセサミストリートの仲間たちが次々と登場し、豪華なステージを繰り広げます。
『ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜』 特別鑑賞エリア入場券
価格：2,100円
発売期間：2025年9月19日(金) 12:00から発売開始
開催期間：2025年11月19日(水)〜2026年1月4日(日)
発売場所：公式WEBサイト、ローソンチケット (WEBサイト)
新登場のショーをより間近で体験できる特別鑑賞エリア入場券を発売。
ステージ正面に設置される有料エリアで、感動のパフォーマンスを間近で体験できます。
ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜
『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』では、大好評のマッピング・ショー『ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜』を2025年も開催。
ホグワーツ城に美しい冬の魔法がかかり、幻想的で感動的な魔法界の冬景色が次々と現れます。
フィナーレでは、ホグワーツ城に冬の奇跡が舞い降り、喜びと感動の笑顔があふれる体験ができます。
スペシャル・グリーティング
パークの人気者たちが、この時期だけのかわいい衣装でゲストをお迎えします。
『ミニオン・パーク』では、イルミネーションがテーマのクリスマス・コスチュームのミニオンたちが登場する『ミニオン・ジングル・ベロー・ミート&グリート』を開催。
『ユニバーサル・ワンダーランド』では、『ユニバーサル・ワンダーランド 〜レッツ・ロック・トゥギャザー!~』を実施。
「チャーリー・ブラウン」や「エルモ」、「ハローキティ」たちとクリスマス・ソングで楽しく踊ってふれあえます。
パワー・オブ・ロック 〜ホリデー・ロッキン!~
人気の超ロックなシンギング・ショーもクリスマス限定バージョン『パワー・オブ・ロック 〜ホリデー・ロッキン!~』として大変身。
クリスマスの人気楽曲を本格派パフォーマーが目の前で熱唱しダンスするエネルギッシュなステージです。
ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー~最上級ラグジュアリープラン~
価格：1,049,800円〜(税込価格/4名まで/入場日により、価格が異なります)
発売期間：2025年9月19日(金)12:00〜2025年12月24日(水)
開催期間：2025年11月20日(木)〜2026年1月4日(日) ※除外日あり
発売場所：「帝国ホテル 大阪」または、「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」 ホテルサイト
1日一組限定で体験できる、最高にラグジュアリーな「VIP エクスペリエンス」が冬限定で登場します。
専任ガイドがカスタマイズするプライベート・ツアーに加え、提携ホテルでの宿泊も付いた、至れり尽くseりのプランです。
ユニバーサル・パーティ（クリスマス特別バージョン）
価格：大人10,900円〜、子ども 9,900円〜 (全席指定)
開催日：2025年12月4日(木)、12月5日(金)、12月11日(木)、12月18日(木)、12月19日(金)、12月22日(月)〜12月29日(月)
販売開始：2025年10月2日(月)12:00 販売開始
開催場所：ピーコック・シアター
発売場所：公式WEBサイト
パーク内ピーコック・シアターで開催されている人気プログラム「ユニバーサル・パーティ」のクリスマス特別バージョンが3年ぶりに一般公開されます！
クリスマス限定メニューを堪能しながら、世界トップレベルのエンターテイメントを楽しむスペシャルなひとときを過ごせます。
心が光で満たされる新作ナイトショーや、初開催のフードフェスティバルなど、自分自身が輝ける特別な体験が満載です。
2025年の冬は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで自分史上“最幸”に心が満たされるクリスマスを楽しめます。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催される「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」徹底ガイドでした。
HARRY POTTER and all related characters and elements & T Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.
MINIONS TM & © 2025 Universal Studios.
TM and © 2025 Sesame Workshop
2025 Peanuts Worldwide LLC
2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5091102
TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.
