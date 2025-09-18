ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、2025年11月19日(水)から2026年1月4日(日)までの期間限定で、クリスマス・イベント『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』を開催！

新作のナイトショーや、初開催のフードフェスティバルなど、心が光で満たされるコンテンツが盛りだくさんです。

開催期間：2025年11月19日(水)〜2026年1月4日(日)

2025年のユニバーサル・スタジオ・ジャパンのウインターシーズンは「今日は自分で飾るんだ」がテーマ。

“自分で自分を幸せにする”新しいクリスマスシーズンの過ごし方を提案するイベント『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』が開催されます。

新たなクリスマス・エンターテイメントとして、フードフェス『ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル』と、クリスマス・ナイト・ショー『ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜』が新登場します！

ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル

開催期間：2025年11月4日(火)〜2026年1月4日(日)

※クリスマス・マーケットは2025年12月30日(火)まで

開催店舗：クリスマス・マーケット (ニューヨーク・エリア)、スタジオ・スターズ・レストラン (ハリウッド・エリア) ほか

パーク中でクリスマスをモチーフにした限定メニューが楽しめる『ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル』を初開催！

「スヌーピー」やセサミストリートの仲間たち、「ハローキティ」のかわいいメニューや、冬にうれしいあったかフードが多彩にラインナップされます。

華やかなイルミネーションやデコレーションで飾られたパークならではのフードフェスで、お気に入りのごちそうを見つける特別な時間が過ごせます。

ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜

開催場所：グラマシーパーク (ニューヨーク・エリア)

上演時間、回数：約30分、1日2回開催

幸せの意味や、クリスマスの大切さを気づかせてくれる心温まるクリスマス・ナイト・ショーが新登場します。

パークの仲間やエンターテイナーによるクリスマス・ソングやダンス、夜空に映える真っ白な粉雪や華やかなパイロ、光の演出が華やかな夜のショーです。

「ハローキティ」、「スヌーピー」と「チャーリー・ブラウン」、「エルモ」やセサミストリートの仲間たちが次々と登場し、豪華なステージを繰り広げます。

『ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜』 特別鑑賞エリア入場券

価格：2,100円

発売期間：2025年9月19日(金) 12:00から発売開始

開催期間：2025年11月19日(水)〜2026年1月4日(日)

発売場所：公式WEBサイト、ローソンチケット (WEBサイト)

新登場のショーをより間近で体験できる特別鑑賞エリア入場券を発売。

ステージ正面に設置される有料エリアで、感動のパフォーマンスを間近で体験できます。

ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜

『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』では、大好評のマッピング・ショー『ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜』を2025年も開催。

ホグワーツ城に美しい冬の魔法がかかり、幻想的で感動的な魔法界の冬景色が次々と現れます。

フィナーレでは、ホグワーツ城に冬の奇跡が舞い降り、喜びと感動の笑顔があふれる体験ができます。

スペシャル・グリーティング

パークの人気者たちが、この時期だけのかわいい衣装でゲストをお迎えします。

『ミニオン・パーク』では、イルミネーションがテーマのクリスマス・コスチュームのミニオンたちが登場する『ミニオン・ジングル・ベロー・ミート&グリート』を開催。

『ユニバーサル・ワンダーランド』では、『ユニバーサル・ワンダーランド 〜レッツ・ロック・トゥギャザー!~』を実施。

「チャーリー・ブラウン」や「エルモ」、「ハローキティ」たちとクリスマス・ソングで楽しく踊ってふれあえます。

人気の超ロックなシンギング・ショーもクリスマス限定バージョン『パワー・オブ・ロック 〜ホリデー・ロッキン!~』として大変身。

クリスマスの人気楽曲を本格派パフォーマーが目の前で熱唱しダンスするエネルギッシュなステージです。

ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー~最上級ラグジュアリープラン~

価格：1,049,800円〜(税込価格/4名まで/入場日により、価格が異なります)

発売期間：2025年9月19日(金)12:00〜2025年12月24日(水)

開催期間：2025年11月20日(木)〜2026年1月4日(日) ※除外日あり

発売場所：「帝国ホテル 大阪」または、「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」 ホテルサイト

1日一組限定で体験できる、最高にラグジュアリーな「VIP エクスペリエンス」が冬限定で登場します。

専任ガイドがカスタマイズするプライベート・ツアーに加え、提携ホテルでの宿泊も付いた、至れり尽くseりのプランです。

ユニバーサル・パーティ（クリスマス特別バージョン）

価格：大人10,900円〜、子ども 9,900円〜 (全席指定)

開催日：2025年12月4日(木)、12月5日(金)、12月11日(木)、12月18日(木)、12月19日(金)、12月22日(月)〜12月29日(月)

販売開始：2025年10月2日(月)12:00 販売開始

開催場所：ピーコック・シアター

発売場所：公式WEBサイト

パーク内ピーコック・シアターで開催されている人気プログラム「ユニバーサル・パーティ」のクリスマス特別バージョンが3年ぶりに一般公開されます！

クリスマス限定メニューを堪能しながら、世界トップレベルのエンターテイメントを楽しむスペシャルなひとときを過ごせます。

心が光で満たされる新作ナイトショーや、初開催のフードフェスティバルなど、自分自身が輝ける特別な体験が満載です。

2025年の冬は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで自分史上“最幸”に心が満たされるクリスマスを楽しめます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催される「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」徹底ガイドでした。

