YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で公開された動画で、PRの専門家・下矢一良氏がトヨタの未来都市「ウーブン・シティ（Woven City）」について解説した。数年前のCMで話題になった後、詳細が見えにくかった同プロジェクトの現状を、下矢氏がPRの視点を交えて紹介している。



「ウーブン・シティ」は、静岡県裾野市の東富士工場跡地で進む、人・モノ・サービスが情報でつながる実証都市だ。動画冒頭で下矢氏は、視聴者の「CMで『Woven City』が始動すると言っていたけど、あれは一体何だったんだろう？」という疑問に触れ、「やめるどころじゃない、今から始まる」と述べ、全体像を説明した。



名称の由来については、英語の「weave（織る）」の過去分詞形で「織られた」の意であるとし、この街が「歩行者専用道路」「歩行者とモビリティ（低速の個人用移動手段）が混在する道路」「自動運転専用道路」という3種類のストリートを“織り込む”設計であると語った。さらに、トヨタが元は「豊田自動織機」という機織り機の会社であった経緯に触れ、「会社の原点にもつながる」象徴的な名前だとした。



規模は当初の50,000m^2から、最終的には「東京ドーム15個分」に相当する約700,000m^2まで拡大する予定という。下矢氏はこれを「めちゃめちゃスケールがでかい話」と表現した。この「永遠に終わらない実験都市」では、まずトヨタ関係者とその家族約100人がこの秋に入居し、段階的に増やして最終的に2,000人が暮らす計画と述べた。2026年度以降には一般からの入居者募集も予定されているという。



実験都市ならではの取り組みとして、地上の3種類の道路に加え、地下には物流専用ストリートを設ける。宅配やごみ収集を地下で行うことで、地上の渋滞や天候の影響を受けにくくなるという。下矢氏は「天候とかも関係ない。地下なので」と説明した。さらに、自動運転、ロボット、遠隔操作によるスマートホーム、石油ではない水素エネルギーを街として試すことなど、最先端技術の導入に言及した。



参画企業はトヨタ以外にも多様だ。ダイキン工業は「花粉がない街」に向けた実験、日清食品は「一人ひとりに最適化された栄養食」、UCC（※社名要確認）は「未来型カフェ」を予定しているという。堀江貴文氏が関与するロケット開発の「インターステラテクノロジズ」も参加しており、下矢氏は「意外な参加企業もある」と述べた。



PRの観点では、従来の「手堅い」「故障しない」「保守的」といったトヨタのイメージに対し、ウーブン・シティは「めちゃめちゃ技術力すごい」「世界最先端の取り組み」という印象を与えると分析した。下矢氏は「非常にブランドの力を高める象徴的な存在になる」とし、実験が「永遠に続く」ため「テレビと相性はめちゃめちゃ良い」と語った。実際の未来都市の映像については「どの番組も取材申し込みする」「SNSにもバンバン上がる」と述べ、「ずっとトヨタが主役になれる可能性がある」とした。日本の社会インフラを支える可能性を示す超大型プロジェクトとして、今後への関心が高まっている。

