“ほぼ全部見えてる”の衝撃再び…？高級ランジェリールックで空港に、韓国女優の挑発的な色気【PHOTO】

女優のムン・ガヨンが、約1年半ぶりに再び大胆なランジェリールックを披露した。

【写真】去年の「ほぼ全部見えてる」ムン・ガヨン

ムン・ガヨンは9月17日、インドネシア・ジャカルタで開催されるイベント「ドルチェ ビューティ ジャカルタ」に出席するため仁川（インチョン）国際空港から出国した。

「ドルチェ＆ガッバーナ」のグローバルアンバサダーとして活動している彼女は、この日、同ブランドのランジェリーを着用して空港に登場。オールブラックのスタイルに身を包んだムン・ガヨンは、オーバーサイズのジャケットにランジェリーをさりげなくのぞかせたコーディネートで、空港ファッションとしては思えない強烈な印象を与えた。

彼女が着用していたブラックレースのスリップは、約220万ウォン台（約20万円）で販売されているという。

ムン・ガヨンは昨年2月、同ブランドのイベントでランジェリールックを披露し、大きな話題に。特にミラノで開催されたファッションウィークでは、全身シースルーの挑発的なランジェリールックを披露している。

（写真提供＝OSEN）ムン・ガヨン

その後、今年4月に出演したトークバラエティ『ユ・クイズ ON THE BLOCK』では、「コレクションの衣装でもあったし、私は挑戦することがすごく好きなタイプ。皆さんが“ムン・ガヨンは本好きでおとなしい”とイメージするたびに、ちょっとした変化を与えたい気持ちがあったからではないかと思う」と、自身のスタイル選択について理由を語った。

（記事提供＝OSEN）

◇ムン・ガヨン プロフィール

1996年7月10日生まれ。ドイツで生まれ、小学校3年生の時に帰国した。そのため、韓国語、英語、ドイツ語が堪能なことで知られる。2006年の映画『師匠の恩恵』（原題）で子役デビュー。ドラマ『王家の家族たち』『魔女宝鑑〜ホジュン、若き日の恋〜』『嫉妬の化身〜恋の嵐は接近中！〜』『その男の記憶法』などで主演を務めた。同じ子役出身であるApinkのキム・ナムジュと親しい仲。2018年のドラマ『偉大な誘惑者』で共演した俳優ウ・ドファンと2度の熱愛説が報じられたが、即否定している。人気ウェブ漫画の実写ドラマ『女神降臨』では主人公を務めた。