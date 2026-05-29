【「LiberNovo Omni」シリーズ体験会】 5月30日 10時～20時開催 場所：渋谷 宇田川町ビルディング ワーキングチェアを展開する香港の新興企業であるLiberNovo（リベルノヴォ）は5月29日、同社の展開する電動ワーキングチェア「LiberNovo Omni」シリーズの最新モデルとなる「LiberNovo Omni Pro」、「LiberNovo Omni SE」、「LiberNovo Maxis Airflow」