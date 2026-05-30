4月よりMBSにて放送中の「週末KOREA」が、グラングリーン大阪にてPOP UP SHOPを開催することが決定した。“HOT PLACE”（＝ハップル）とは、「今一番アツく盛り上がっている場所」を意味する、韓国の若者を中心に使われているトレンドワード。「韓国には興味があるけれど、情報が多すぎてどこへ行けばいいか、何をすればいいか分からない」という方に向けて、今、韓国で話題のハップルを厳選したPOP UPマーケットをお届けする。関