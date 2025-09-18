8月にタイへの移住を公表したTKOの木下隆行が、さっそく“やらかし”をしてしまった。

【写真】刑事罰の可能性も…タイで“僧侶コスプレ”をしたTKO木下

TKO木下、SNSで謝罪したが批判収まらず

「木下さんはInstagramにタイの寺院の前で僧侶の格好をしたコスプレ動画をアップしました。木下さんの髪型は丸刈りなので僧侶っぽさを演出したかったのだと思いますが、僧侶でないにも関わらず僧侶の格好をするのはタイでは違法行為であり、罰せられる可能性があると指摘を受けて木下さんは動画を削除しています」（スポーツ紙記者）

木下は14日に更新したXで、《ただ笑ってもらいたくて撮った動画が不謹慎やとご指摘を受けました。正直知らなかったです、すいません。でも知らないは言い訳になるのでタイに住む身として今回をきっかけに国のルールをしっかり勉強して行動したいと思います》と釈明のメッセージを投稿した。

しかし、ネット上では厳しい声も少なくない。

《昔タイに住んでいたから嫌悪感で震える。お騒がせとか不謹慎じゃなくて犯罪だし、神社の鳥居にぶら下がってる迷惑外国人と変わらない》

《不謹慎じゃないからな タイだと不敬罪な行いだからね? なんで移住先の文化ちゃんと調べない?》

木下の行いについて、タイに詳しい旅行ライターが語る。

「タイは自由でおおらかな国といったイメージがあるかもしれませんが、たとえば『子どもの頭を撫でてはいけない』といった宗教上、文化上のタブーが多い国です。僧侶や仏教へ敬意を払うべきといった教えはガイドブックに記載されているレベルのもの。木下さんが何も調べずにタイに移住したとしたら安易だと批判されても仕方ありません」

タイ在住の元吉本興業の所属芸人でYouTuberのエッグ矢沢も14日のXで、

《TKO木下さん! お願いします! 日本帰ってください! もうタイも無理です! これでタイ人からもタイに住む日本人からもアウトになりました!》

と厳しい言葉を投げかけている。

「タイには首都のバンコクだけで約5万人、タイ全体では8万人以上の日本人が住んでいます。これは日本大使館に届け出を出した人数であり、実数はそれ以上です。木下さんの行動は本人ばかりでなく日本人全体の評判を下げてしまう可能性もあります」（前出・旅行ライター）

移住開始早々にやらかしてしまった木下。信用回復にはまだ時間がかかりそうだ。