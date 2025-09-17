「ROBOT魂（Ka signature）」シリーズ新商品予告が公開。9月19日に続報公開予定「プロトタイプリック・ディアス」か？
【「ROBOT魂（Ka signature）」シリーズ新商品】 9月19日 続報公開予定
BANDAI SPIRITSは、ロボットアクションフィギュア「ROBOT魂（Ka signature）」シリーズ新商品の予告画像を「ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」公式Xアカウントにて公開した。
公開された画像ではミリタリーテイストのカラーリングと武骨な外観が確認でき「ガンダリウムγ（ガンマ）合金製試作MS」と表記されている。「ガンダリウムγ合金」は「機動戦士Zガンダム」に登場した「リック・ディアス」にも使用されたことから、試作機の「プロトタイプリック・ディアス」を彷彿とさせるものとなっている。
9月19日に続報の公開が予定されている。
9.19 出撃開始――#ガンダムフィギュア #ROBOT魂 #Kasignature pic.twitter.com/CasTBTyt01- ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@gundam_tamashii) September 17, 2025
(C)創通・サンライズ