【「ROBOT魂（Ka signature）」シリーズ新商品】 9月19日 続報公開予定

BANDAI SPIRITSは、ロボットアクションフィギュア「ROBOT魂（Ka signature）」シリーズ新商品の予告画像を「ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」公式Xアカウントにて公開した。

公開された画像ではミリタリーテイストのカラーリングと武骨な外観が確認でき「ガンダリウムγ（ガンマ）合金製試作MS」と表記されている。「ガンダリウムγ合金」は「機動戦士Zガンダム」に登場した「リック・ディアス」にも使用されたことから、試作機の「プロトタイプリック・ディアス」を彷彿とさせるものとなっている。

9月19日に続報の公開が予定されている。

(C)創通・サンライズ