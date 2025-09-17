この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで『J.P.モルガンが2026年の金価格を予想！政府が経済成長のためお金を刷って円の価値はなくなっていく！？』と題した動画で、急速な金価格の上昇とその背景に迫った。冒頭、宮脇氏は金が駆け上がるように価格を伸ばしている現状に「緩やかな上昇トレンドとかではなくて、今、駆け上がっている」と注目。コロナ前からの推移を引き合いに、価格が5年で3.1倍となり資産の安全な逃避先としての魅力が改めて浮き彫りになったと語る。



なぜここまで金が買われるのか？その理由について宮脇氏は「FRBのパウエル議長は、経済を支えるために、おそらく利下げに踏み切るだろうと。そういう利下げ期待が今の金相場の燃料になっている」と金利政策と金価格の密接な関係を解説。米国の景気後退を示す雇用統計や失業率の上昇を例に挙げ、投資家が「年内3回の利下げをほとんど織り込んでいる」と指摘した上で、単純に金利低下が金の上昇につながるのではなく、「リーマンショック級の危機では混乱で一時的な急落もあり得る」と冷静にリスクにも言及した。



また、「金というのは、もう何千年も前からどんな時代でも価値が失われたことがない」と歴史的価値に触れつつ、現在はドル建ての信頼すら揺らいでおり「世界の投資家がアメリカという国自体本当に大丈夫なのか、という国家の信頼そのものに疑問を持ち始めている」とグローバルな資金の流れの変化にも警鐘を鳴らした。



「ゴールドが上がっているのではなく、法定通貨が相対的に下がっているだけかもしれない」と本質を突く見解も明かし、価格の高騰が買い控えにつながる懸念にも「私はそんなことはないと思っている。過去の安値で買えなかった人は今後も理由を見つけて買えないままだ」と積立投資や分散投資の重要性を推奨。「淡々と積み立てで買っていく。これがドルコスト平均法」「プラチナやシルバー、大化けするかもしれないビットコインも分散で組み込むのが賢明」と具体的な資産設計のアドバイスも惜しみなく披露した。



動画の終盤では「金の本質的な価値は年月が経っても変わらない」「価格が高くても安くても、本質は不変。今こそ分散を意識して資産を守る行動を」と力強く強調し、動画を締めくくった。