¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¡ÖÀ¾¤ÎÄë¹ñ¡×¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ò¡ÖÀèÈ¯µ¯ÍÑ¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡Ê£´£¸¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤ä¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÏÈ¯¸À¤òÆóÅ¾»°Å¾¤µ¤»¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óµ¯ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¡£¼óÇ¾¿Ø¤Î°ì´ÓÀ¤Î¤Ê¤µ¤¬¤Ò¤¤¤Æ¤ÏàÆâÉôÊ¬Îöá¤ò¾·¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´í×ü¤µ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤ä£Í£Ì£ÂÍ¼±¼Ô¤Î´Ö¤«¤é¤â·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ä¤ëºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢ÆóÅáÎ®¥¹¥¿¡¼¡¦ÂçÃ«¤ÎÅê¼êµ¯ÍÑË¡¤À¡£ÊÆÍÎÏ»æ¡Ö£Ì£Á¥¿¥¤¥à¥º¡×¤¬Êó¤¸¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÂçÃ«¤ÏÀèÈ¯¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡Ö£±£°·î¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêÆþ¤Î²ÄÇ½À¤ò´°Á´¤Ë¤ÏÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤ò¤è¤êÊ£»¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î»ÑÀª¤À¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Öº£¤Î¤È¤³¤íÀèÈ¯¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¾õ¶·¼¡Âè¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÀèÈ¯°ìËÜ¤Ë¹Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤âÁª¼êµ¯ÍÑ¤äºÓÇÛ¤ÎàÌÂÁöá¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Î°ì´ÓÀ¤Î¤Ê¤µ¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¤È¤Î°Õ¸«³ä¤ì¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥×¥é¥¤¥¢¡¼Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥À¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î²ÄÇ½À¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¡×¤ÈÁá¤¯¤«¤é¸ÀµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥ÈÆâ¤Ç¤â°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤¬ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¤Î¡ØÀèÈ¯Åê¼ê¡Ù¤Î£±¿Í¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¤´¤È¤ËÀâÌÀ¤äÉ¾²Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¸þÀ¤Ëº®Íð¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤â¸þ¤±¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤ÏÃ»´ü·èÀï¤ÎÉñÂæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²áµî¤Ë¤â¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦¥Ó¥å¡¼¥é¡¼Åê¼ê¡Ê£³£±¡á¸½¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤ä¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬¶ÛµÞ¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ë²ó¤Ã¤¿Îã¤¬¤¢¤ë¡£ÂçÃ«¼«¿È¤â£²£°£²£³Ç¯£³·î¤Ë¥í¡¼¥ó¥Ç¥Ý¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÊÆ¹ñ¤òÁê¼ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè£µ²ó£×£Â£Ã·è¾¡¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤Ã¤ÆÀ¤³¦°ì¤ÎÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÀÚ¤ê»¥µ¯ÍÑ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ëÈ¿ÌÌ¤Ç¡¢£Ä£È¤ò¼º¤¦¤È¤¤¤¦¡ÖÆóÅáÎ®¥ë¡¼¥ë¡×¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¹½À®¤òº¬ËÜ¤«¤éÍÉ¤ë¤¬¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¦¡£¤³¤Îà½ô¿Ï¤Î·õá¤ò½ä¤ê¡¢µåÃÄÆâÉô¤Ç¤Ï¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀèÈ¯¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Î®¤ì¤òºî¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¿µ½ÅÇÉ¤È¡Ö¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ËÅêÆþ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦Ã»´ü·èÀï¤À¤«¤é¤³¤½¹¶·âÅª¤ÊºÓÇÛ¤òË¾¤àµÞ¿ÊÇÉ¡£¤½¤³¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤ÎÍÉ¤ì¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥Ù¥ó¥Á¤ÎÊý¸þÀ¤Î°ã¤¤¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤ä£Í£Ì£ÂÍ¼±¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎàÊ¬Îöá¤³¤½¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÌÂÁö¤ò¾·¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò¼¨¤¹À¼¤â¤¢¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡ÖÀèÈ¯¤Ç¤³¤½¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡×¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¤³¤½ÀÚ¤ê»¥¡×¤ÈÁÐÊý¤Ë³ä¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âµÄÏÀ¤¬ÇòÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÂçÃ«¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â·àÅª¤Ê¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÎÌÂÁö¤Ö¤ê¤È¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤ÎÊý¿Ë¤Î¥º¥ì¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤ËàÆâÉôÊ¬Îöá¤È¤¤¤¦ÉÔ²º¤Ê±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£