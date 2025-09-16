人身事故件数が多い交差点をランキング形式で紹介！日本損害保険協会「全国交通事故多発交差点マップ」

日本損害保険協会は、交通事故の防止・軽減を目的として、最新の「全国交通事故多発交差点マップ」を公表しました。

日本損害保険協会「全国交通事故多発交差点マップ」

全国の人身事故の半数以上が交差点・交差点付近で発生しており、このマップでは全国の都道府県警察の協力のもと、各都道府県における人身事故件数が多い交差点をランキング形式で紹介しています。

さらに、警察による交通安全対策を実施した結果、事故件数の減少に至った改善事例も併せて紹介しています。

なお、全国でワースト1位の交差点は、2年連続で「池袋六ツ又交差点」となりました。

■2024年(令和6年)の全国ワースト5

■全国交通事故多発交差点マップの活用シーンについて

・通学路の安全点検や地域の交通安全指導

・企業における安全運転管理や研修教材

・報道・調査資料としての引用 など

一般の方はもちろん、自治体・教育機関・企業・メディアの皆さまが、数字で“交通事故の危険”を可視化した本マップを活用し、ドライバー・歩行者双方に注意を促すことで、交通安全対策にお役立てください。

