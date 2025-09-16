ベッドや布団の上でもOK！ 気軽にできる「朝5分のヨガ」を紹介します。教えてくれたのは、YouTubeチャンネル『B-Flow』でヨガやストレッチを紹介するMarikoさん。ゆっくり、自然な呼吸をしながら行うことがポイントです。

Marikoさん直伝！朝5分のお目覚めヨガ

朝起きたらすぐヨガをするというMarikoさんに、ベッドの上でもできる5分間のお目覚めヨガを教えてもらいました。とにかくゆっくり、自然な呼吸をしながら行って。

【写真】体を伸ばす「バナナのポーズ」

●まずは伸びからSTART

あおむけに寝て両手を頭の上に伸ばし、両脚は自然に開いて気持ちよく伸びるところからスタート。ベッドの上でも、ヨガマットを敷いて床の上で行ってもOK。

●1：バナナのポーズ

両足を重ねて右の方にずらし、両手も右の方にずらして左側の体側を約30秒伸ばす。反対側も同様に行う。

●2：ひざ倒し

両脚を広めに開いて立て、左右にゆっくり10回ずつぐらい、パタパタと倒す。

●3：側屈

ゆっくりと上半身を起こし、背筋を伸ばしてあぐらをかく。左手を床について右手を左に伸ばし、右側の体側を伸ばして3〜5呼吸キープ。反対側も同様に行う。

●4：首伸ばし

右手を床について左手で右側の頭を包むようにして首をゆっくり左に傾け、首の右側を伸ばす。そのまま左手を後頭部に移動させ頭を左前に傾け、首の右後ろを伸ばす。反対側も同様に行う。

右手を左の鎖骨に当て、頭をゆっくり右後ろに倒して首の左前を伸ばす。反対側も同様に行う。

●5：首回し

両腕をクロスさせて両手を鎖骨に当て、ゆっくりと首を回す。反対回しも行う。

※ 妊娠中やその可能性がある方、持病のある方は事前に医師と相談してください。また試してみて痛みや不調があるときは、すぐに中断してください。