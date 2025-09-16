この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピスト・音琶麗菜氏がナビ！【糖尿病】手をもむだけで、血液を浄化し血糖値が大改善！ヘモグロビンA1cも大幅に降下した方法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画の「【糖尿病】手をもむだけで、血液を浄化し血糖値が大改善！ヘモグロビンA1cも大幅に降下した方法」で、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、手もみセラピーの基本と活用法を丁寧に解説した。焦点は「手のひらを押す」セルフケアで巡りに着目し、『日々の血糖コントロール』を支えるという考え方である。



冒頭、音琶氏は食後すぐの空腹感や甘味への欲求を膵臓の疲労のサインとして挙げ、無理な運動や厳格な食事制限が難しい場合でも取り入れやすい方法として提示した。動画内では、血糖値やヘモグロビンA1cの推移に前向きな変化を感じたという体験が紹介され、継続の工夫が示されている。



紹介された反射区は3つ。第1に膵臓の反射区。人差し指と親指の延長線上の手のひらの線付近を、親指の角で垂直に押す。目安は1箇所につき7秒、3回を基本とし、押される側の手を回転させると負担を抑えやすい。

第2に腎臓の反射区。手のひら中央付近を親指の腹で押す。範囲が広いため、500円玉ほどの円を描くように位置を少しずつずらすと全体をとらえやすい。

第3に脾臓の反射区。左手の薬指と小指の間の線付近を狙い、親指または曲げた人差し指の角で押す。いずれも「痛気持ちいい」程度を基準とする。



頻度の目安は、各反射区で7秒×3～5回を1日に3～5回。水分補給を合わせると、老廃物を流す意識づけになりやすい。動画では、日常のセルフケアに取り入れたことで数値管理に手応えを感じたという声や、膵臓の反射区を続けたところ飲酒時の体感が変わったという実例も語られる。



反射区の位置、押し方、力加減、手の使い分けまでが順序立てて示され、初学者でも取り入れやすい構成である。具体的な手順や姿勢の工夫、押す位置を見極める視点なども整理されており、日々の習慣化に役立つ。



今回の動画は、糖尿病のセルフケアを探している人や、運動や食事制限に不安を感じる人にとって、無理なく日常に取り入れやすい参考資料となるはずである。