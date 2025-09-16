½ÀÆ»·Ð¸³¼Ô¤Î¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤¬ÎÏÀâ¡ª¡ÖÂÎÁà¤È½ÀÆ»¤òÎý½¬¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤¬¤È¤Æ¤â½ÀÆð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤«¤Ä¤Æ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ç¹áÀî¿¿»Ê¤È¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¡£
185cm¤ÎÂÎ¶í¤ò»ý¤ÄÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎËüÇ½·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
37ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï42¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤Ï¡¢¡ØAS¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÉã¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾Íè¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¼«Ê¬¤ÏÂÎÁà¤È½ÀÆ»¤òÎý½¬¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤¬Èó¾ï¤Ë½ÀÆð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢º£¤â¤½¤Î½ÀÆðÀ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¾å¤ÇÂç¤¤¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤Ï¡¢½ÀÆ»²È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎË´Éã¤«¤é½ÀÆ»¤ä¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿Êì¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î·°Æ«¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬º£¤Ç¤âÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤ÎºÊ¥¢¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¶õ¼ê²È¤Ç¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¸µ¶õ¼ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£