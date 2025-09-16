デジタルアスリート株式会社の康太さんが明かす「AIは“信じすぎない”がコツ」効率2倍の現場術とは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTube動画「【ChatGPT×自動化】本当は教えたくないAIで仕事効率が2倍になる方法が解説。」にて、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の運用メンバーである康太さんが、業務効率を劇的に上げるAI活用法について語った。動画内で康太さんは、自身が制作部門で担当するランディングページの戦略設計や運用改善、そしてクライアントと連携しながら成果を高める現場で、実際にAIをどう使っているのかを詳しく明かしている。
康太さんが主に使用するのはChatGPT。「最初に触れたAIがChatGPTだったので、そのまま使い続けている」と語る一方で、「誰かに聞くと相手の時間を取るし、ネット検索だと思い通りすぐに欲しい情報が出てこない。でもChatGPTなら“ポッ”と投げて期待する答えがすぐ得られる」と、その利便性を推している。また、ランディングページ制作での下調べや壁打ち、文章構成サポート、スプレッドシートの関数チェックなど「本当に多岐にわたって結構使っています」と具体的な使いどころも紹介した。
加えて康太さんは、TaskhubやFeloといった専門ツールも併用している。Taskhubについては「マーケティング設計や施策を考える場面で時短になる」利点を挙げ、ChatGPT連携による自動アイデア出しの便利さを解説。さらにFeloは「より多くのウェブソースからリサーチでき、最新情報を収集できるので、Notionと連携して情報共有が便利」と独自の使い分けを披露した。
一方で、AI活用における注意点も。「AIの出力をそのまま鵜呑みにしない。“これはヒントや時短のため”と割り切って使い、最後は自分の手でチェックし調整することが大事」と慎重な視点も。康太さんは「人が考えていると欠けてしまう視点をAIで補うことでアウトプットの質が上がる」と語り、下調べや壁打ち、誤字脱字チェックなど“下準備と最終確認の強力なサポーター”としてAIを重要視している。
業務に合わせたツールの使い分けについては「Feloはリサーチで、Taskhubはマーケ施策立案やアイデア出し、ChatGPTはちょっとした疑問や仕上げ、壁打ち」と明快にまとめ、「それぞれの特性を把握して、目的ごとに使い分けることが効率アップのカギ」だと強調。「AI活用で仕事の質と効率を高めたい人は参考にしてね」と、動画を締めくくった。
