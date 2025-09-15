この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「地政学リスクに対する保険！資産が30億円以上ある世界の富裕層はどこに移住してるのか解説します！【ニュージーランド移住】」と題し、世界の超富裕層が今なぜニュージーランドへの投資移住を選ぶのか、その最新事情や背景について独自の視点で解説した。

番組冒頭、宮脇氏は「IELTSで5.0ポイント以上という英語力の証明が、今回の改正で投資家には不要になった」と、最新の投資家ビザ制度の大きな緩和策を強調。従来の人気移住国であったオーストラリアやカナダ、スペインなどが相次いで投資家ビザの門戸を閉ざす中、ニュージーランドだけが門戸を広げ、多額の資金流入を呼び込んでいることに注目した。

「資産30億円以上の方はお金を増やすより守るフェーズになる」と語り、特に地政学的に安全な場所や自由度の高い永住権の取得に価値を置く富裕層がニュージーランドを選ぶ理由を分析。実際、ニュージーランドのAIPビザ制度は、グロースカテゴリ（5億円投資・3年間）とバランスカテゴリ（10億円投資・5年間）に分かれ、前者なら「3年間でわずか21日間の滞在で永住権が維持できる」といった他国にない大幅な条件緩和も魅力とした。

宮脇氏は「今までは中国系富裕層が申請の多くを占めていたが、最新データではアメリカ国籍の申請者が40%に急増」とその背景にある世界的な地政学リスクや政治的不確実性を指摘。「先進国の人たちが、万が一のための安全な逃げ道としてニュージーランドを選ぶ時代に入った」と解説した。

終盤には、「このビザ制度も永遠ではない」とし、「過去の他国ビザ制度と同じく、ホテル価格高騰や国民感情次第で急な制度終了もありうる」と警鐘。「リスクとリターン、滞在の自由、そして将来の安定性をどう選ぶかが富裕層に問われている」と、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:05

富裕層人気国のビザ制度が続々と廃止、その理由は？
08:40

10億円バランスカテゴリ?安全運用で永住権を狙う裏側
13:27

ニュージーランド投資ビザの現状と世界的トレンド総まとめ

