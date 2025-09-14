¥É¥¸¥ã¡¼¥¹·ã¿Ì¡¡ÀµÊá¼ê¤Î¥¹¥ß¥¹¤¬ILÆþ¤ê¡Ö½½Ê¬¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ä27ºÐÊá¼ê¤é¤Ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¡×
¥¹¥ß¥¹¤¬ILÆþ¤ê¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀµÊá¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö9·î13Æü¡¢Éé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¤¿¤È¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û·ù¤Ê¥à¡¼¥É¤ò¿¶¤êÊ§¤Ã¤¿¡ª¥¹¥ß¥¹¤¬9²ó¤Ë·àÅª¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¹¥ß¥¹¤Î¥±¥¬¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ø´ø´±¤¬¡Ö¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥ß¥¹¤Ï3Æü¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Á¥Ã¥×¤¬±¦¼ê¹Ã¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¸å»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢9Æü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤ÇÀèÈ¯¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Íâ10Æü¤Î»î¹çÄ¾Á°¤Ç½Ð¾ì¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤Î»öÂÖ¤Ë¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÊá¼ê¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤â¡¢¥¹¥ß¥¹¤Î¤ï¤º¤«3Æü¸å¤ËÉé½ý¤·¤¿¡£Èà¤Ï±¦¤¹¤Í¤ÎÂÇËÐ¤Ç9·î6Æü¤«¤éÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢27ºÐ¤Î¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢3A¤«¤é¹çÎ®¤·¤¿¥Á¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤¬Êá¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤À¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î3A»±²¼¤ÇÂÇÎ¨.261¡¢OPS.698¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤ÏÊ¿¶Ñ°Ê¾å¤Î¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°Ç½ÎÏ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤è¤¦¤ÈÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢7»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.294¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¸å¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]