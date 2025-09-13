『有田哲平とコスられない街 新宿SP』（TBS系）に出演したフリーアナウンサー・田中みな実が、温泉施設で身バレしたエピソードを披露して物議を醸している。

【写真】「あ〜ん」プライベートで店員からカニを食べさせてもらう田中みな実

田中みな実が温泉施設で“身バレ”

この日、田中は同番組に俳優の沢村一樹とともにゲストとして出演。MCのくりぃむしちゅー・有田哲平、案内人を務める平成ノブシコブシ・吉村崇と4人で、東京の中野を訪問した。

「田中さんは、沢村さんとは共演経験があるようです。吉村さんが、田中さんと沢村さんの関係について訊ねると、“3回目か4回目ですよね。会うのは”“同じドラマに出てはいたんですけど、共演シーンはひとつもなかった”と明かしました。

ここからが田中さん流のコミュニケーション術で、沢村さんを見つめて“やっと会えましたね”と笑顔で一言。沢村さんは“本当に、おじさんそういうのすぐコロッといっちゃうからね”と赤面して周囲を笑わせました」（テレビ誌ライター）

物議を醸したエピソードが披露されたのは、“幻のオムライス”を求めて訪れた店でのこと。事の発端は、吉村の「田中さんが幸せなときってあるんですか？」という問いかけだった。

例えとして、有田が田中に「温浴施設みたいなとこに行った時に、オバちゃんとかが“良いカラダ！”みたいな。そのとき“よっしゃ！”って思う？」と訊くと、田中は「いや、思わないです」と笑って否定。

田中は「一時期、品川に温泉みたいなのがあって、そこに通ってたんですけど」「入ってるときに、10代の女の子がお母さんに“絶対そう！”って言って、お母さんと一緒に見に来ちゃって」と、入浴中に身バレしたことを明かした。

「裸にダウン」衝撃の逃走エピソード

その際の対応について田中は、「“うわ、どうしよう”と思って。でも、ずっと入っているわけにもいかないから、2人が水風呂に行きかけた瞬間にダッシュで上がって、冬だったので裸にダウンを着てそのままタクシーに乗って帰りました」と、衝撃の告白。このエピソードには、出演者も驚きを隠せなかった。

「立ち去ろうという考えは理解できるのですが、裸にダウンだけを着て出ていくほど焦る必要があったかは謎ですよね。田中さんは“脱衣所に来られても嫌だから”と言っていましたが、芸能人としては、一歩間違えば公然わいせつ罪になりかねない状態のほうを回避すべきです。身バレしたというエピソードは事実かもしれませんが、“裸にダウンを着てそのまま帰った”という部分は、多少盛っている可能性も高いのでは……」（前出・テレビ誌ライター）

ネット上でも、違和感を抱いた声が続出しており、

《女風呂で気づかれたくらいでそこまで慌てる？》

《話題作りっぽいよね》

《本当だったとして、男だったら大炎上する話なんだけど》

《そこまで身バレするのが嫌だったら、そもそもそういう所にはいかないだろ》

《有名人はエピソード作るのも大変だよな》

と、波紋を広げることに。事実にしても創作にしても、赤裸々エピソードはもう少し考えて口にしたほうがいいかも……？