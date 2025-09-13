方言がかわいい、かっこいいと思う都道府県ランキング！ 2位「大阪府」を抑えた1位は？【2025年調査】
四季折々の自然や歴史、食文化、暮らしの雰囲気など、私たちが抱く都道府県のイメージは多彩です。旅行や出身地への思い出が色濃く反映されることもあれば、テレビや雑誌で見た情報が印象を形づくることもあります。
All About ニュース編集部は8月7〜8日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「47都道府県のイメージ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「ここの方言は反則！(かわいい／かっこいい)と思う都道府県ランキング」を発表します。
人情味あふれる大阪府。大阪弁はテンポが良く、はっきりとものを言うイメージから「かっこいい」と評価されています。一方で、その独特のイントネーションや言い回しが「かわいらしい」と感じられることも。かっこよさとかわいさ、その両方をあわせ持つ大阪弁は、多くの人を魅了しています。
回答者からは「関西弁を話す女の子って無条件に可愛く思えるから」（30代女性／千葉県）、「可愛い子や小さい子がごりごりの関西弁を話しているのが好きだからです」（20代女性／北海道）、「やっぱり関西弁はかっこよく聞こえるし普通に話していても面白く感じるため」（20代女性／福岡県）、「語尾にやん！を付けたり発音があがったり下がったりが好き。特に女の子の大阪弁は可愛すぎる」（40代女性／神奈川県）などの声が上がりました。
福岡県の方言である博多弁は、やわらかく親しみやすい響きが「かわいい」と人気です。特に「〜と？」「〜けん」などの表現は、温かみがあり愛嬌（あいきょう）たっぷり。一方で、「〜ばい」といった力強い言い回しは、「かっこいい」と感じられることも。そんな温かさと存在感こそが、博多弁の大きな魅力なのかもしれません。
回答者からは「『?と？』の語尾が可愛いらしい…！」（30代女性／鳥取県）、「なんだか語尾がとても柔らかい感じで言葉遣いが丁寧な印象」（40代男性／神奈川県）、「仕事場で同じだった福岡出身の女の子の不意に出る方言が可愛かったから」（20代女性／大阪府）、「なんしよっと？などの方言が女性が話すととても可愛く聞こえると思いました」（20代女性／埼玉県）などの声が上がりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)
