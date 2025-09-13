¤Ò¤Æ¨¤²¤«¡Ä¸©Æ»¤Ç29ºÐ¤Î½÷À¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡¡ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¤â°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¡¶á¤¯¤Ë¤Ï½÷À¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤¬²õ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¡Ä°¦ÃÎ¡¦ËÌÀ»Ô
13ÆüÌ¤ÌÀ¡¢°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç½÷À¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤Ò¤Æ¨¤²¤«¡Ä¸©Æ»¤Ç29ºÐ¤Î½÷À¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡¡ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¤â°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¡¶á¤¯¤Ë¤Ï½÷À¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤¬²õ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¡Ä°¦ÃÎ¡¦ËÌÀ»Ô
13Æü¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¡¢°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô»°ºêÄ®¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢½÷À¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¸«¤Ä¤±¡¢110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏËÌÀ»Ô¤Ë½»¤à¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Î29ºÐ¤Î½÷À¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¬¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢½÷À¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤¬²õ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢11Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¹âÉÍ»Ô¾®ÃÓÄ®¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿44ºÐ¤ÎÃËÀ¤ò¾èÍÑ¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¡¢½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¹âÉÍ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦¿ù±ºÎËÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¿ù±ºÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤¬»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£