Netflix¡¢º£¸åÇÛ¿®¤ÎÃíÌÜ3ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¡¡¥¸¥ç¥¸¥ç¡Ö¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¦¥Üー¥ë¡¦¥é¥ó¡×¤Ê¤É
¡¡Netflix¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤¹¤ë¿·ºî¤È¤·¤Æ¡ÖÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡×¡¢¡Ö²¶¤Î¤³¤È¡¢¤Ê¤ó¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¡©¡×¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¦¥Üー¥ë¡¦¥é¥ó ¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×¤Î3ºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤¿
Netflix¥·¥êー¥º¡ÖÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡×
¡¡¡ÖÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡×¤Ï¡¢Àê¤¤»Õ¡¦ºÙÌÚ¿ô»Ò¤ÎÈ¾À¸¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡£ºÙÌÚ¿ô»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤ÏÂíËÜÃÒ¹Ô»á¡£´ë²è¡¦À½ºî¤ÏNetflix¤¬¹Ô¤¤¡¢2026Ç¯¤ËÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
Netflix¥·¥êー¥º¡Ö²¶¤Î¤³¤È¡¢¤Ê¤ó¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¡©¡×
¡¡¡Ö²¶¤Î¤³¤È¡¢¤Ê¤ó¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¡©¡×¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢À¤³¦¤«¤é´°Á´¤ËËº¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉñÂæÇÐÍ¥¡¦¹âÀ¥Àî ¸¼¤¬¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òµá¤á¤ÆºÆµ¯¤òÅÒ¤±¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡£¹âÀ¥Àî ¸¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÌò½ê¹»Ê¤Ç¡¢µÓËÜ¤ÏµÜÆ£´±¶åÏº»á¡£À½ºî¤ÏNetflix¤¬¹Ô¤¤¡¢2026Ç¯¤ËÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¦¥Üー¥ë¡¦¥é¥ó ¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×
¡¡¡Ö¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¦¥Üー¥ë¡¦¥é¥ó ¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×¤Ï¡¢19À¤µªËö¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡¢»Ë¾å½é¤Î¾èÇÏ¤Ë¤è¤ëËÌÊÆÂçÎ¦²£ÃÇ¥ìー¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡£¼ç¿Í¸ø¥¸¥ç¥Ë¥£¡¦¥¸¥çー¥¹¥¿ー¤Ï¡¢Ææ¤Î¥¢¥¦¥È¥íー¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¡¦¥Ä¥§¥Ú¥ê¤È½Ð²ñ¤¤¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò·ë¤Ó¡¢¶¦¤ËËÌÊÆÂçÎ¦¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë²á¹ó¤Ê¥ìー¥¹¤ËÄ©¤à¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤ÏÌÚÂ¼ÂÙÂç»á¤È髙¶¶½¨Ìï»á¡£Netflix¤ÇÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£