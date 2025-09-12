タイ・バンコクの動物園で、飼育員がライオンの群れに襲われて死亡する事故が発生した。

9月10日（現地時間）、バンコクポストは「この日午前11時ごろ、バンコクに位置するサファリワールドで観覧客が見守る中、飼育員がライオンの群れの攻撃を受けた」と報じた。サファリワールドは韓国人観光客もよく訪れる有名な動物園だ。

事故は、観覧客を乗せたサファリ車両がライオンの群れのいる区域に停車した時に発生した。

管理者級の飼育員であるジアン・ランカラサミさん（58）が、地面に落ちた物を拾うために車両から降りた瞬間、1頭のライオンが立ち上がってジアンさんに襲いかかった。このライオンはジアンさんを地面に引っ張り倒した後、本格的に攻撃を始めた。さらに他のライオンたちも群がり、およそ15分間にわたりジアンさんを攻撃した。

当時サファリ車両に乗っていた観覧客たちは、その光景をただ見守ることしかできなかった。まもなく動物園の管理者らが銃を持って現場に駆けつけてライオンたちを追い払ったが、ジアンさんはライオンに引きちぎられて骨が見えるほどの重傷を負っていた。彼は救助されて病院に搬送されたが、結局死亡した。

タイ国立公園・野生動物・植物保護局（DNP）のアッタポン局長は「ライオンが餌を食べている最中に攻撃が起きたとみられる」とし「ライオンの群れのうち1頭の気分が悪く、攻撃を始めたとようだ」と述べた。

現在、事故のあったサファリ区域は一時的に閉鎖されている。サファリワールド側は「運営40年でこのような事故は初めて」とし、遺族に深い哀悼を表した。

さらに「訪問客と職員の安全を最優先に考え、事故が再発しないよう迅速に安全対策を強化する」と明らかにした。