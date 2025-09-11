「最高に可愛すぎる」「体型カバーも叶う！」【しまむら】マニア絶賛！「高見えワンピ」

一枚でコーデの主役になる可愛いワンピースが欲しいけれど、体型も気になる……。そんな大人世代には、今回紹介する【しまむら】の「高見えワンピ」がおすすめ。おしゃれさんが絶賛するワンピースは、品よく着られてオンオフ問わず活躍してくれそうです。

すっきりIラインで大人女性の魅力アップ

【しまむら】「TT ＊ KIWウェーブOP」\1,969（税込）

Iラインシルエットで全身のすっきり見えが叶いそうな、大人っぽい雰囲気のワンピース。ノースリーブデザインで羽織りを合わせやすく、暑い日は一枚で、秋は長袖トップスをインナーにしたりカーディガンを羽織ったりして着まわしできそう。@minamii._さんによると「何よりバックデザインがシンプルながら大人の露出で最高に可愛すぎる」とのことで、360度どこから見ても魅力的な主役級ワンピかも。

華やかフリルでアクセントをプラス

【しまむら】「ソデフレアロングOP」\1,969（税込）

袖のフリルデザインが印象的なフェミニンワンピース。シックなブラックカラーなので、甘さと大人っぽさの両立が叶いそう。ロング丈で脚のラインをカバーしつつ、ウエストラインも拾いにくいAラインシルエット。@__koko.oさんは「体型カバーも叶うシルエットでお気に入り」とコメントしています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@minamii._様、@__koko.o様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M