Ä¹Þ¼¹ä¤È·ëº§¢ª£³£¸ºÐ¤ÇÂè£³»Ò½Ð»º¤·¤¿¸µ½÷Í¥¡¡¡ÖÂ¾¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ã¤Æ¼ã¤¤¤ó¤À¡Ä¡×¢ª¤½¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤ÈÀÄ¿¹Î¹¡Ö¤Þ¤ë¤Ç½¤³ØÎ¹¹Ô¡×
¡¡ÆüËÜ½é¤ÎËÜ³ÊÇÉ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó½÷Í¥¤Ç¸½ºß¤Ï²ÖÁÏºî²È¡Ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¡Öµ´ÌµÎ¤¤Þ¤ê¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¤¬£±£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£Âè£³»Ò¤ÎÍÄÃÕ±à¤Î»þ¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤ÈÀÄ¿¹Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ìå«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÖÊæÈþ¤Ï£±£¹£¸£·Ç¯¡¢²Î¼ê¡¦Ä¹Þ¼¹ä¤È·ëº§¡££¸£¸Ç¯£³·î¡¢Âè£±»ÒÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡£Ä¹½÷¤Ï¡ÖÊ¸²»¡×¡Ê¤¢¤ä¤Í¡Ë¤Î·ÝÌ¾¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£°Æü¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤½¤¦¡¢»ä¡¢£³£¸ºÐ¤ÇÂè»°»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î»Ò¤¬ÍÄÃÕ±à¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Â¾¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ã¤Æ¼ã¤¤¤ó¤À¡£¡£¡£¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾Ð¡×¤ÈÅö»þ¤Ï£³£¸ºÐ¤Ç¤Û¤«¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤È¤ÎÇ¯Îðº¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤Ç¤â¤Í¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤ª°ò·¡¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ËßÍÙ¤ê¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢±¿Æ°²ñ¤Ç°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ô¤¢¤ë±à¤ÎºÅ¤·Êª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¡¤É¤ó¤É¤ó¤È¡¢¡¢Æ±¤¸Ç¯¤Î¤³¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ´¶³Ð¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¸À¸ì¤¬½É¤ë¡£¤½¤·¤ÆÆ±¤¸»þ´ü¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¶¦ÄÌ´¶³Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤¯¡£¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿ÀÄ¿¹Î¹¤ò¡Ö¤Þ¤ë¤Ç½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö²ñ¤¨¤Ð¤¹¤°¤µ¤Þ¡¢¤¢¤ÎÈ±¿¶¤êÍð¤·¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë²æ¤¬»Ò¤ò¾è¤»¤ÆÄÌ¤Ã¤¿¡¢»Ò°é¤Æ¿¿¤ÃºÇÃæ¤Î¤¢¤Î¤³¤í¤ËÌá¤ì¤ë¡×¤È²û¤«¤·¤¯Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£