足と一体になるフィット感。歩くたび、クセになる【リゲッタカヌー】のサンダルがAmazonに登場中‼
指先まで自由に。歩行を支える、こだわり設計【リゲッタカヌー】のサンダルがAmazonに登場!
リゲッタカヌーのサンダルは、履き心地と歩行サポートにこだわった設計で、日常使いに最適な一足。合成皮革とゴム素材を組み合わせたクロスベルトは、足指の動きを妨げず、自然なフィット感を実現する。ベルトの内側にもゴム素材を使用し、無理なく足に馴染む仕様。
甲部分の面テープ式ベルトは、足の形に合わせてしっかり固定でき、インソールとの密着度を高めることで、かかとの浮きを防止。バックベルトには伸縮性のあるゴムを採用し、動作に応じて柔軟にフィット。足と一体化したような感覚で、スムーズな歩行をサポートする。
つま先を覆うトゥガードは、障害物との接触から足指や爪を守り、安全性を高める。足裏の凹凸にフィットするグミインソールは、リゲッタならではの履き心地を提供し、クセになる快適さを実現。
つま先が反り上がった設計により、わずかな力で自然にかかとが浮き上がり、次の一歩が軽やかに踏み出せる。シンプルなデザインでコーディネートに合わせやすく、靴下との相性も良いため、春から秋まで長く活躍する。
