マジック：ザ・ギャザリング「ミラージュ」、「ウルザズ・サーガ」などのパッケージが「ペーパーシャドーアート」で11月発売
【ペーパーシャドーアート ミニ SA-M63 MIRAGE】 【ペーパーシャドーアート ミニ SA-M64 FIFTH EDITON】 【ペーパーシャドーアート ミニ SA-M65 URZAʼS SAGA】 11月 発売予定 価格：各2,200円
エンスカイは「ペーパーシャドーアート ミニ SA-M63 MIRAGE」、同「SA-M64 FIFTH EDITON」と「SA-M65 URZAʼS SAGA」をそれぞれ11月に発売する。価格は各2,200円。
本製品は1990年代にウィザーズ・オブ・ザ・コーストが販売した「マジック：ザ・ギャザリング」シリーズより「ミラージュ」、第5版、「ウルザズ・サーガ」のブースターパックのパッケージをモチーフに、紙を多層に重ねて奥行きと立体感を出したペーパークラフト。パーツは組み立て式で、パーツと粘着シート、組み立て説明書が付属する。
サイズは「SA-M63 MIRAGE」、「SA-M65 URZAʼS SAGA」が96（幅）×128（高さ）×20（奥行き）mm、「SA-M64 FIFTH EDITON」が96（幅）×128（高さ）×23（奥行き）mm。
SA-M63 MIRAGE
SA-M64 FIFTH EDITON
SA-M65 URZAʼS SAGA
(C) 1993-2025 Wizards of the Coast LLC, a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.